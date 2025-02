Saif Ali Khan recebe um presente adorável de seu ano de 3 anos, Jeh por sua proteção: “Na próxima vez que a coro chegar …”

Saif Ali Khan, durante uma entrevista ao Bombaim Times, lembrou -se do momento aterrorizante em que ele foi atacado. Ele orou por ajuda enquanto lutava com o intruso. Sua casa “adorável”, Geeta, conseguiu tirar o atacante dele e afastá -lo. Eles rapidamente se afastaram e fecharam a porta.

Seu filho mais velho com Kareena, Taimur, 8 anos, agora está mais preocupado com a segurança. A filha Sara (29) e seu filho Ibrahim (23) foram muito emocionais, e Ibrahim era mais expressivo do que o habitual. Ele passou muito tempo com seu pai.