Saif Ali Khan detalhou a chocante invasão de casa em um comunicado policial. Ele e Kareena Kapoor Khan foram alertados por gritos, descobrindo um intruso no quarto do filho. Saif foi esfaqueado durante a altercação e foi exigido um resgate de um milhão de rúpias. A polícia coletou impressões digitais que correspondem ao suspeito, embora a família tenha dúvidas sobre a identidade do culpado.