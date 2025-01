‘Saif estava encharcado de sangue’: o motorista que levou o ator ao hospital

O motorista do riquixá, que levou Saif Ali Khan ao hospital depois de ser esfaqueado várias vezes na quinta-feira, contou ao India Today como levou o ator ao hospital.

Falando ao India Today, Bhajan Singh disse: “Eu dirijo um carro à noite e naquela hora estava procurando um passageiro quando alguém ligou, uma senhora veio correndo e me disse para fazer meia-volta rapidamente e pegar o carro no portão. É uma emergência, alguém ficou ferido. Então, quando peguei o carro no portão, saíram umas duas ou quatro pessoas, saiu Saif Ali, que estava sangrando e outra pessoa estava com ele. sobre onde nos levar que nos levará. hospital.Eu imediatamente dirigi por uma pista em direção ao hospital e perguntei ao senhor, para onde você irá? Então Saif Ali Khan disse para nos levar para Lilawati.