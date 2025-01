Sakat Chauth 2025: Da hora do vrat, ou seja, aos rituais: aqui está tudo o que você precisa saber

Notavelmente, o dia lunar associado ao festival é Chaturthi Tithi, que começou às 4h06 de hoje e termina às 5h30 do dia 18 de janeiro, segundo Drik Panchang. O Moonrise, parte integrante do festival Sakat Chauth, acontecerá hoje às 21h09.

Esta ocasião tem um significado especial para as mães e é celebrada em Krishna Paksha Chaturthi durante o mês de Magh. Neste dia, as mães tradicionalmente jejuam e rezam pelo bem-estar e longevidade dos seus filhos.

Drik Panchang afirma: “Krishna Paksha Chaturthi é dedicado ao Senhor Ganesha e os devotos observam o jejum de Sankashti Chaturthi em cada Krishna Paksha Chaturthi. No entanto, Krishna Paksha Chaturthi durante o mês de Magh também é observado como Sakat Chauth e é observado principalmente no norte estados da Índia.

Ritual Sakat Chauth

As mulheres casadas jejuam nesse dia e podem até se abster de beber água. As mulheres casadas oferecem orações pelo bem-estar dos seus filhos com algumas oferendas, especialmente modaks. Após ver a lua, as fêmeas quebram o jejum que é observado para a felicidade e prosperidade da família.