Sal: choque do aparato em um alarme para a leitura periférica dos motoristas; Foi um treino

Você pode estar interessado: Três jovens ficaram feridos em choque no distribuidor de frascos de frasco com Karanza

Durante o ano eles participaram Elementos do Corpo de Bombeiros, Proteção Civil e jovens do Instituto Municipal da Juventude, que coopera em apresentar um confronto entre um veículo e motocicleta.

As autoridades municipais realizaram um exercício preventivo para enfatizar os riscos de bêbado ou espalhamento.

Alexis MoralesLiderando o grupo de proximidade da polícia municipal, explicou que O objetivo da dinâmica era aumentar a conscientização entre os cidadãos sobre os riscos de dirigir sob a influência do álcool, Use o telefone celular processando e excedendo as limitações de velocidade.

“O objetivo é que as pessoas percebam. Se recebermos pelo menos um ou dois para entender a mensagem, o esforço valerá a pena. Talvez possamos evitar um incidente, salvar vidas ou prevenir tragédia “disse Morales.