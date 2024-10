Salário Médio em Portugal Cresce 3,8% no Primeiro Trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, o salário médio bruto mensal em Portugal teve um aumento de 6,1%, atingindo 1443 euros, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quinta-feira. No entanto, parte desse ganho foi impactado pela inflação, resultando em um aumento real de 3,8% quando ajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o efeito da inflação sobre o poder de compra.

Em março de 2023, a remuneração média mensal era de 1361 euros. Esse crescimento nominal reflete um aumento significativo, mas ao comparar com o último trimestre de 2023, o ritmo desacelerou em 0,1 pontos percentuais.

As componentes regulares e base do salário também registraram aumentos, respectivamente de 6,1% e 6,3%, chegando a 1285 euros e 1209 euros. A remuneração base inclui o salário básico do trabalhador, enquanto a componente regular adiciona outros benefícios, como subsídio de refeição e prêmios.

O impacto da inflação no poder de compra também foi observado: com uma inflação de 2,2% no trimestre encerrado em março, os ganhos reais nas remunerações foram de 3,8% para a remuneração total e regular, e de 4% para a componente base.

O INE destacou que, comparando com o trimestre anterior, os preços aceleraram (de 1,7% para 2,2%), enquanto os salários reais desaceleraram. Por exemplo, as remunerações totais caíram de 4,4% para 3,8%.

Crescimento Setorial e de Grandes Empresas

O aumento salarial foi sentido em todos os setores analisados pelo INE, com destaque para as indústrias extrativas, que registraram uma elevação de 12%. Empresas com mais de 500 funcionários tiveram um aumento médio de 6,9%, enquanto o setor público registrou um crescimento de 6,3%.

O setor com o maior salário médio foi o de “eletricidade, gás, vapor e água quente e fria”, com uma remuneração média de 3237 euros, enquanto os menores valores foram registrados no setor agrícola, com um salário médio de 902 euros.

No que se refere ao porte das empresas, as que empregam de 1 a 4 funcionários pagaram uma remuneração média de 1000 euros, enquanto as grandes empresas, com mais de 500 trabalhadores, ofereceram uma média de 1716 euros. As variações também se refletiram nos salários base e regulares, que oscilaram entre 923 euros em pequenas empresas e 1416 euros em empresas de médio porte.

Setor Público com Aumento Significativo

No setor público, os salários também tiveram um desempenho positivo. A remuneração total média por trabalhador aumentou 6,3%, alcançando 1889 euros em março de 2024. O componente regular subiu 6,4%, enquanto a base cresceu 6,6%.

Em termos reais, o crescimento no setor público foi de 4% para a remuneração total, 4,1% para a componente regular e 4,3% para a base. Por outro lado, no setor privado, os aumentos foram mais modestos, com um crescimento real de 3,9% para a remuneração total e regular, e de 4,1% para a base.

Esses dados foram extraídos da análise de 4,6 milhões de postos de trabalho, abrangendo tanto beneficiários da Segurança Social quanto subscritores da Caixa Geral de Aposentações, um aumento de 2,9% em relação ao mesmo período de 2023.