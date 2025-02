22 de fevereiro de 2025

“Eu não acho que esse governo quis arruinar as boas relações com a Hungria para um anti -fascista ou suas mãos exageradas por um anti -infascista, para que ele possa colocar loucura em algumas coisas e talvez tentasse melhorar algumas condições da prisão. Ele queria nos mostrar que eles estavam fazendo as coisas, mas na verdade eu estava sempre lá ”. Então, a deputada Iharia Salis em seu discurso durante a apresentação de seu livro “Vipera” em Milão.

Duração: 01_19

Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev