Salman Khan quebra a ‘regra’ de Bigg Boss ao anunciar o vencedor da 18ª temporada; As teorias dos fãs dão errado para Karan Veer Mehra

Em 19 de janeiro, Salman Khan declarou o vencedor do Bigg Boss 18. Karan Veer Mehra e Vivian Dsena foram os 2 principais competidores do show. Foi Karan Veer quem garantiu a glória, ergueu o troféu e levou para casa $50 lakh.

No entanto, ao anunciar o vencedor do Bigg Boss 18, Salman Khan quebrou uma “regra” não escrita do reality show. Bem, para ser honesto, essa regra não existe. Mas os fãs de Bigg Boss sabem que existe uma certa regra do “lado esquerdo” para declarar o vencedor.