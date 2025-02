Salvatore Sinagra em coma depois de uma surra em Lanzarote: quem parou o homem pela polícia

O suposto atacante de Salvatore SinagraO ano de 30 anos, de Favignana, espancado brutalmente em Lanzarote e admitido no hospital por vários dias no hospital de Soldagem PalmasUM Gran Canaria.

É isso que aprendemos das fontes de farnesina. É um cidadão espanhol Já conhecido pelas autoridades, o consulado e a embaixada italiana na Espanha seguem o caso dos 30 anos -que foi atacado na ilha de Lanzarote há alguns dias, depois do canário em Gran Canaria. O pai do garoto, que está em Las Palmas “, é assistido pelo consulado que imediatamente se disponibilizou para a família de 30 anos” para ajudá -la nos aspectos logísticos, organizacionais e legais, lapreste aprende com fontes de fontes farnesina . As investigações sobre agressão estão em andamento e o Guardião civilQuem cuida do caso, pediu discrição. O consulado e a embaixada em Madri “têm contato constante com a Guarda Civil e com as administrações locais da ilha para seguir os desenvolvimentos da pesquisa”, sublinham as fontes diplomáticas.