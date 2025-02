O discurso em Munique do vice -presidente americano JD Vance Por ocasião da 61ª edição da Conferência de Segurança, levou aos debates mais desvantajosos nas várias salas de televisão. Entre isso está lá também Vermelho -arlblinga investigação política sobre o LA7, realizada no início da noite por Giovanni Floris.

Quem foi imediatamente contra as palavras do número 2 da América é, é Pier Luigi Bersaniex-secretário de Democrático. Esta é a sua análise do discurso de Vance: “Como Vance saberá na independência dos Estados Unidos, está escrito que todos os homens nascem iguais, eles têm direito à vida, liberdade e procurando felicidade. Até os mexicanos, mesmo os da Groenlândia também se apresentará ao discurso de Vance e alucinou o comentário do Melões. Com esse discurso, os valores do Ocidente destroem completamente “.

‘Para ele, a maneira inofensiva não é o Neo -nazis – Explica Bersani – Aqueles que minimizam o Holocausto são aqueles que não concordam em fazer um acordo com eles, que tentam criar uma barreira política com eles. Eu acredito que uma boa reação de Vance a Munique viria a mim: ‘Caro Vance, mantenha -lhe fundamentalistas intolerantes que viram Deus, segundos de ku klux klan e nos dê o LegalQue enviamos para você, Old Europe “.

Floris, que cantou, comenta o seguinte: “Chegamos ao ponto em que as lições do liberalismo ex-comnista! “. Bersani, sorrindo, mas não muito, conclui:” Old Europe é ruim, felizmente ainda há uma reunião (refere-se à de Paris sobre segurança e conflito da Rússia-Ucrânia, NDR). No entanto, o total despreparabilidade do tema de uma negociação testemunha. Por dois anos, continuamos a vencer, vencer, dar armas … e não nos equipamos com um projeto de negociação para uma proposta. Não como um vance, mas Meloni deve estar lá. Em Roma em 57 o Comunidade Econômica Europeia. Um novo começo deve ser organizado. Começando com colaborações reforçadas, começando com os fundadores como Espanha e Polônia, responde aos valores do Ocidente, a organização de uma organização de um sistema mundial de tabela governamental em paz, multipolar e sem posições de domínio e força. Esta bandeira deve ser levantada aqui ”.