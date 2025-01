Salwan Momika, homem iraquiano que causou protestos ao quão do Alcorão, morto a tiros na Suécia | Notícias do mundo

Estocolmo, Suécia-Salwan Momika, um iraquiano de 38 anos que vive na Suécia, que ganhou atenção internacional por queimar cópias do Alcorão, foi morto a tiros em um departamento em Södertälje, Estocolmo, na noite de quarta-feira, de acordo com relatos da AFP e AFP e BBC.

A polícia de Estocolmo confirmou que um homem de 40 anos foi morto a tiros durante a noite e cinco pessoas foram presas em relação ao assassinato. Embora as autoridades não tenham identificado oficialmente a vítima, os relatórios da mídia local indicam que foi Momika, que, segundo os relatórios, estava ao vivo em redes sociais no momento do tiroteio.

Protestos controversos de surmão

Momika ganhou notoriedade depois de estabelecer uma cópia do Alcorão fora da Mesquita Central de Estocolmo em 2023, um ato que causou protestos violentos e tensões diplomáticas, particularmente nos países da maioria muçulmana. Após suas ações, os tumultos eclodiram na embaixada sueca em Bagdá duas vezes, o que levou à expulsão do embaixador da Suécia em meio a tensões crescentes entre a Suécia e o Iraque.

Em agosto de 2023, as autoridades suecas acusaram Momika e outra pessoa de “agitação contra um grupo étnico” em quatro ocasiões separadas. Seu veredicto teve que comparecer na quinta -feira, mas o Tribunal Distrital de Estocolmo adiou a decisão após a confirmação de sua morte.

Apesar da reação violenta, o governo sueco inicialmente permitiu o protesto de Momika, citando as leis da liberdade de expressão. No entanto, após as preocupações internacionais de condenação e segurança, as autoridades suecas anunciaram então que estavam explorando medidas legais para restringir protestos que envolvem a queima de textos religiosos.