Samagra Shiksha Abhiyan Fundos para chantagear Tamil Nadu para se juntar ao PM Shri

O Ministro da Educação de Tamil Nadu, Anbil Mahesh Poyamozhi, acusou o governo central de usar os fundos de Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) como uma ferramenta para chantagear o estado de ingressar nas escolas do PM para a Índia em ascensão (PM Shri). Seus comentários ocorrem depois que o chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, refutou as acusações de que o centro havia desviado os fundos educacionais.

Em uma recente reunião pública, Annamalai disse que o primeiro -ministro MK Stalin estava enganando o público sobre a alocação de fundos. “O ministro principal começou a mentir e foi para o próximo nível. Rs 1.598 milhões de rúpias foram designadas para Gujarat para este ano, das quais a primeira parte de Rs 510 milhões de rúpias foi lançada. R $ 6.971 milhões de rúpias foram atribuídas, das quais foram lançados Rs 340 milhões de rúpias. Tamil Nadu ainda não recebeu a primeira parte do fundo. Não, como dois outros estados, não venceram, mas Tamil Nadu não, uma mentira descarada? Nunca dissemos que não daremos fundos de Tamil Nadu. Alguns estados receberam a primeira parte, enquanto Kerala, Bengala Ocidental e Tamil Nadu o receberão ”, afirmou.

Falando exclusivamente à televisão da Índia hoje, o Ministro da Educação, Anbile Mahesh, respondeu às alegações de Annamalai, dizendo que ele havia fornecido dados que mostraram que 20 a 25 estados já haviam recebido os fundos, enquanto Tamil Nadu permaneceu excluído. Ele questionou por que o líder do BJP estava chamando o ministro principal de mentiroso, apesar das evidências.

“Diga a planilha do Excel que mostra o que afirma que os fundos receberam. Isso mostra quem está mentindo. Quarenta estudantes de lakh dependem desses fundos, com 60% do centro e 40% do estado sob o Samagra Shiksha Abhiyan. De acordo com isso, precisamos gastar quase Rs 500 a 600 milhões de rúpias para estudantes sob o orifício. Além disso, para iniciar aulas de robótica e outros projetos, 32.000 pessoas dependem disso. O futuro dos 40 estudantes Lakh depende desses fundos ”, afirmou.

O ministro também afirmou que o centro estava usando os fundos da SSA para pressionar Tamil Nadu para aceitar o esquema do primeiro -ministro Shri. “De repente, eles nos pedem para assinar o acordo do primeiro -ministro Shri exatamente quando estávamos prestes a receber os fundos em 2023. Este é um tipo de chantagem. Se aceitarmos o primeiro -ministro Shri, é como aceitar a NEP e a política de três idiomas ”, afirmou.