Samantha Ruth Prabhu Diretor do distrito Raj Nidimoru? A publicação da atriz causa especulação; Os usuários da Internet dizem: ‘O amor está no ar’

Samantha Ruth Prabhu Diretor do distrito Raj Nidimoru? A publicação da atriz...

Samantha Ruth Prabhu está nas manchetes depois que ela foi vista com a diretora da Cidadela, Raj Nidimoru, em um torneio de pickleball se tornou viral. Sua publicação recente sobre redes sociais acendeu mais rumores quando uma das fotos mostra a atriz de 37 anos que segura a mão de Raj Nidimoru.

Em um post no Instagram, Samantha compartilhou imagens da festa da Liga Mundial de Pickleball em 1º de fevereiro. O proprietário do time de Chennai Super Champs pode ser visto com a mão de Raj devido ao que os fãs especulam que poderiam confirmar seu relacionamento.

O título da publicação diz: “Minha primeira empresa no mundo dos esportes, a pickleball, de todas as coisas, tem sido tão transformadora! Eu entrei com uma vida inteira de dúvidas, ‘porque sempre evitava esportes porque odeio perder.

Elaborando as qualidades dos atletas e o espírito de espírito esportivo, Samantha Ruth disse: “Trata -se de aprender, evoluindo além das vitórias e perdas e vai além dos limites … ele me ensinou muito … Companheiros melhores da equipe que Raj e Himank nesta viagem de montanha.

Ela acrescentou: “Este é apenas o começo!” No entanto, nem Samantha nem Raj fizeram nenhuma declaração oficial sobre o estado de seu relacionamento nem abordaram nenhum dos rumores.

Em particular, Samantha Ruth Prabhu trabalhou com Raj Nidimoru em Family Man 2 e Citadel: Honey Bunny. A atriz está colaborando com o diretor da dupla Raj e DK novamente na próxima série Rakht Brahmand.

Reação da rede no diretor de namoro Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Especulando sobre o relacionamento deles, um usuário escreveu: “Sam parece estar procurando que ela esteja com Raj, há vídeos de outro evento em que ela também está com Raj”. Outro usuário comentou: “O amor está no ar”. Um terceiro usuário escreveu: “Bem, ela tem que seguir em frente”. Um quarto usuário respondeu: “Ela merece um bom ser humano”.

Um terceiro usuário comentou: “Imagens virais causaram discussões sobre Bollyblindsngossip de Reddit. Em particular, Samantha tem sido solteiro desde a sua separação de Naga Chaitanya em 2021.

Fonte