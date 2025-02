O Comitê Investigativo da Federação Russa abriu o caso criminal de um duplo assassinato pelo desaparecimento da ex-prefeita Samara, Viktor Tarkhov, 77 anos, e sua esposa, Natalia.

Victor Tarkhov é um empresário e político. 1990-1991, liderou o Conselho Executivo Regional de Kuibishev, uma região líder. Nos anos 90, ele trabalhou em posições mais altas em Yukos. Em 2000, ele ficou em segundo lugar na eleição do governador da região de Samara, em 2002-2006. Duma provincial. Prefeito de Samara em 2006-2010

De acordo com a investigação, 31 de janeiro, um amigo de Viktor Tarkhov reclamou às agências para implementar a lei com uma declaração de seu infeliz desaparecimento. Os investigadores descobriram que Tarkhov e sua esposa estavam em contato no final de dezembro de 2024. Sua localização não foi determinada, informou a acusação regional.

Segundo Tassa, o processo criminal foi inaugurado em 3 de fevereiro, no dia seguinte, os investigadores prenderam a neta do ex -prefeito – Ecaterin Belskaya, segundo várias fontes, foi de 29 ou 30 anos. O Reino Unido informou que o detido foi verificado “para participar do comitê de crimes”. Ela foi presa por dois meses. Belskaya se recusou a testemunhar.

Ex -vice -Tarkhova, prefeito de Samara, Alexander Kuznetsov, relatado à polícia, relatado Base de canal de telegrama. Kuznetsov tentou parabenizar Tarkhov pelo ano novo e seu aniversário (3 de janeiro), mas o ex -prefeito não respondeu às ligações, mas enviou SMS. De acordo com a base, Catherine Belskaya era suspeita de matar, porque em nome de seu avô, ela escreveu relatos de que ele permaneceu devido a assuntos de família em Moscou, e o relacionamento deve ser guiado por ela. Alega -se também que Belskaya teria dito que sua avó teve um derrame, e seu avô levou sua esposa para uma ambulância para Moscou.

De acordo com outra versão, que trazer O jornal Kommersant, bem como os canais de filmagem e mingau, duvidou de Belskaya no assassinato devido ao fato de que ela vendeu a propriedade de seus avós, usando falsos procurações. Como relatado RTVI, Belskaya tentou vender uma coleção de ícones e carros de propriedade de seu avô. Durante a busca no apartamento de Belskaya, foram encontrados documentos e telefones que pertenciam ao ex -prefeito de Samara e sua esposa.

Enquanto os investigadores instalavam, depois de estudar vídeos de câmeras de vigilância no início de janeiro, Viktor Tarkhov e sua esposa entraram no apartamento em uma casa na rua Vilonovskaya, após a qual não foram para lá, Ele escreve Base. Ao mesmo tempo, de 4 a 8 de janeiro, Belskaya removeu sacolas pretas do apartamento, relatado MASH Telegram Channel, que se refere a um estudo de vídeo da investigação. SK também verificou as compras de Belskay e revelou que havia comprado barris de plástico.

As agências russas Tass e Ria Novosti relataram que Viktor Tarkhov e sua esposa foram baleados. Também considerando a versão de envenenamento, Ele escreve Shot Telegram Channel. Fontes RTVI Eles dizemQue o casal mais velho foi “alcançado até a morte”, após o qual seus corpos foram “armazenados por um mês, inseridos em barris”. No entanto, o ex -vice -prefeito de Samara, Alexander Kuznetsov, chamou a mensagem de que Tarkhov e sua esposa “capotaram no barril ou demitidos”.

Em um prédio residencial, onde Tarkhov e sua esposa provavelmente foram mortos, ações de investigação são tomadas, escreve Ria Novosti. Segundo a base, não havia traços de luta ou sangue no apartamento. “Justiça de Komsomolskaya”, pelo contrário, afirma que havia “traços indicando um crime” no apartamento. O Ren TV Channel disse que os suspeitos foram encontrados no apartamento, foram encontrados fragmentos do corpo morto.

As fontes da justiça de Komsomol, Ren e Mash afirmam que Viktor Tarkhov e sua esposa estão sem sobrecarga. O entrevistado “KP” disse que Belskaya “estava colocando fragmentos em pacotes e barris, depois levou as partes do corpo ao táxi e as espalhou em tanques de lixo pela cidade”.

De acordo com várias informações, Viktor Tarkhov morou no exterior nos últimos anos ou, inversamente, permaneceu em Samara e não saiu de casa. Samara Media Relatado Em agosto de 2022. Esse Tarkhov foi para a Noruega para se recuperar depois que o coid trocou. Isso foi então afirmado pela filha do ex -prefeito Lyudmile, que foi condenado a sete anos em uma colônia no caso de extorsão de Samar Alexander Mileva em dezembro de 2022. Tass escreveu que retornou à Rússia da Finlândia pouco antes do suposto assassinato de Tarhov. A ex -vice -chefe Samara, Alexander Kuzettsov, em troca, disse a Tasso que Viktor Tarkhov raramente saiu de casa para a transferência de Coidida: “Ele não saiu de casa, não podia dirigir um carro e sua esposa dirigiu”. Em uma entrevista à base, Kuzettsov disse que “sem a Finlândia, ele não saiu de lugar nenhum”.

Segundo a mídia russa, Catherine Belskaya tem vício em drogas. Por esse motivo, de acordo com Kommersan, o custo da mulher foi controlado pela avó Nataly Tarkhov. 20000., Ele escreve Driven, a mãe do suspeito Lyudmile Tarkhov foi a tribunal para reconhecer sua filha Limited. Belskaya tem um filho de seis anos, de acordo com Shot and Mash, agora ele é uma criança em um orfanato. O pai do menino mora em Israel.