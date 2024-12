Sandeep Dikshit do Congresso processará Atishi e Sanjay Singh da AAP por difamação

O líder do Congresso, Sandeep Dikshit, planeja levar o ministro-chefe de Delhi, Atishi, e o parlamentar do Partido Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh, ao tribunal depois que ele foi acusado de receber fundos do BJP.

Numa conferência de imprensa na terça-feira, Dikshit anunciou que iria processar os dois líderes da AAP por difamação. “Decidi abrir um processo criminal e civil contra Atishi e Sanjay Singh por alegarem que recebo milhões de rúpias do BJP”, disse ele.

Dikshit, filho da falecida ministra-chefe de Delhi, Sheila Dikshit, prometeu usar os danos solicitados por meio de sua ação legal para iniciativas ambientais na capital.

“Vou pedir-lhes que me dêem 10 milhões de rúpias. Doarei Rs 5 milhões para a limpeza de Yamuna e Rs 5 milhões para o problema de poluição de Delhi”, disse ele.

Isto ocorre no meio de uma guerra total entre a AAP e o Congresso, ambos os quais se preparam para as eleições para a Assembleia de Deli, em Fevereiro. A polêmica eclodiu depois que o líder do Congresso, Ajay Maken, fez comentários depreciativos sobre o supremo da AAP, Arvind Kejriwal.

Chateado com as alegações de Maken, Atishi alegou que o Congresso estava cara a cara com o BJP antes das eleições. Ele também acusou Dikshit de ser um fantoche do BJP e de aceitar grandes somas de dinheiro do partido.

O deputado da AAP Rajya Sabha, Sanjay Singh, ecoou o sentimento e ameaçou instar os membros do bloco da ÍNDIA a expulsar o Congresso da aliança se nenhuma ação for tomada contra Maken.

Por outro lado, Dikshit, que está se preparando para disputa contra o ex-ministro-chefe Arvind Kejriwal no distrito eleitoral de Nova Delhi, acusou o governo da AAP de corrupção e de enganar o público.

“O problema não é que um governo exagere o seu desempenho, mas sim que ele mente descaradamente”, disse Dikshit, desafiando Kejriwal para um debate público sobre as conquistas do governo estadual.

“Venha com figuras do governo e sente-se cara a cara, e provarei que os ‘vikas’ que ele vende são falsos”, acrescentou.

Dikshit também criticou a forma como a AAP lida com questões como eletricidade e água, chamando Kejriwal de “mentiroso patológico” por supostamente exagerar o trabalho realizado por seu governo.

“Disseram que há corrupção no departamento de eletricidade e prometeram baixar a tarifa. A promessa não era um subsídio; Então, por que eles não conseguiram reduzir a taxa? A AAP encontrou alguma anormalidade nos medidores de eletricidade e água? “O ex-ministro-chefe de Delhi é um mentiroso patológico”, disse ele.