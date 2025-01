Anteriormente, Michalaki disse nas redes sociais que o avô do atual chefe de estado escreveu uma vez acusações contra outros aldeões, o que contribuiu para a repressão de Stalin, e também profanou a igreja da aldeia queimando ícones nela.

Isso enfureceu Sandu: a presidente disse que não permitiria que sua família fosse acusada de nada, e tais acusações devem ser apoiadas com provas.

“Este é um processo judicial e o presidente pode ir a tribunal como qualquer outro cidadão”, disse o chefe de Estado.

Segundo a TASS, o advogado do presidente, Eduard Digore, já exigiu que Mihalaki apresentasse um pedido público de desculpas e pagasse a Sandu 50 mil lei (cerca de US$ 2,8 mil) como indenização por danos morais.

Porém, a professora continua insistindo que tudo o que lhe contaram sobre o avô Sandu é verdade.

Note-se que a oposição moldava já criticou o comportamento do presidente.

O líder do bloco de partidos de oposição Pobeda, Ilan Shor, disse que pagaria a multa em vez de Michalaki, e o deputado do bloco de comunistas e socialistas, Konstantin Starysh, observou que antes de Sandu nenhum dos presidentes do país havia saído . levados à justiça, embora tenham tolerado declarações extremamente desagradáveis.