Sanjay Roy, condenado por RG Kar, é condenado à prisão perpétua: o que vem a seguir para ele, família da vítima?

Um tribunal de Calcutá condenou na segunda-feira Sanjay Roy, o condenado no caso de estupro e assassinato de um médico estagiário do RG Kar Medical College and Hospital. à prisão perpétua até a morte. O tribunal também condenou Roy a pagar uma multa de Rs 50.000.

Sanjay Roy, um voluntário cívico, foi condenado pelo tribunal no sábado nos termos da Seção 64 (estupro), Seção 66 (punição por causar morte) e Seção 103 (assassinato) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

O tribunal absteve-se de impor a pena máxima de morte. O juiz distrital e de sessões adicionais, Anirban Das, afirmou que o crime gerou indignação nacional e protestos prolongados em Bengala Ocidental. não se qualificou como um caso “mais raro entre os raros”.

Mesmo que o tribunal tivesse concedido a pena de morte, esta teria sido sujeita à confirmação pelo Tribunal Superior de Calcutá. Nesse caso, o Tribunal Superior teria a opção de confirmar a sentença, impor uma pena diferente, anular a condenação, ordenar um novo julgamento pela mesma acusação ou por uma acusação modificada, ou mesmo absolver o acusado.

OPÇÕES LEGAIS PARA O CONDENADO

O condenado pode contestar a ordem de condenação e sentença perante o Tribunal Superior de Calcutá.

De acordo com o artigo 415.º do BNS, qualquer pessoa condenada em julgamento realizado por um juiz de sessões, um juiz de sessões adicionais ou qualquer outro tribunal em que tenha sido proferida uma pena superior a sete anos de prisão pode recorrer para o Superior do Tribunal.

CBI PODE SOLICITAR MELHORIA DE SENTENÇA

A acusação pode contestar a ordem de condenação perante um tribunal superior.

Como o caso está sendo investigado pelo Bureau Central de Investigação (CBI), a agência também pode contestar a ordem de condenação e buscar o aumento da pena de morte perante o Tribunal Superior.

O artigo 418.º, n.º 2, do BNS prevê que, se a condenação resultar de uma investigação conduzida por uma agência habilitada ao abrigo de uma Lei Central, o Governo Central pode instruir o Ministério Público a interpor recurso contra a sentença por insuficiência.

Quando é interposto recurso por uma sentença inadequada, o tribunal não pode aumentar a pena sem dar ao arguido uma oportunidade razoável para apresentar razões contra tal aumento. Durante este processo, o arguido também pode pedir a absolvição ou redução da pena.

De acordo com a mesma disposição, qualquer recurso interposto de uma decisão nos termos dos artigos 64.º, 66.º, 67.º, 68.º, 70.º ou 71.º do BNS deve ser resolvido no prazo de seis meses após a sua apresentação.

Dado que Roy foi condenado ao abrigo dos artigos 64.º e 66.º, esta disposição será aplicável e qualquer recurso contra a sua sentença deverá ser resolvido no prazo de seis meses.

RECURSOS DE VÍTIMAS SOB BNS

O disposto no artigo 414.º do BNS confere às vítimas o direito de recorrer de decisões específicas, tais como:

Uma ordem de absolvição do acusado,

Condenação por contravenção ou

Imposição de compensação inadequada.

Nele Parvinder Kansal x Estado Num caso em que o pai de uma vítima de homicídio pretendia passar da vida para a morte, o Supremo Tribunal decidiu que não existe qualquer disposição que permita à vítima recorrer apenas com base na sentença inadequada.

O tribunal esclareceu que o recurso é uma criação de lei, prevista no Código de Processo Penal (CrPC) ou outra legislação aplicável. Portanto, a vítima não pode recorrer para o aumento da pena ao abrigo da secção 372 do CrPC.

No entanto, o queixoso pode apresentar um pedido de revisão perante o Tribunal Superior se não tiver direito de recurso ao abrigo do CrPC. Além disso, nos termos do artigo 136.º da Constituição, o Supremo Tribunal pode, a seu critério, conceder autorização especial para recorrer de qualquer sentença, decreto, determinação, sentença ou ordem proferida por qualquer tribunal na Índia.