Sanremo 2025, a escolha de Cristina d’Avena deixa a Itália louca: é isso que canta

Cresce, está realmente jogando a febre para as estrelas Sanremo 2025. De fato, estão faltando alguns dias no início do evento. E o Fantasiano Ele ainda define o bar e surpreende a todos com uma novidade emocionante: o tema oficial desta edição é interpretado por Cristina d’Avenaquem transformou sua música icônica Olhos de gato De prazer e fascinante Seremos os olhos de Fantasanre Fantasanre.

O novo regulamento leva a assinatura do mestre Enrico MelozziUm rosto conhecido pelo festival por sua criatividade e defensor histórico do Fantasanre. Não é por acaso que os regulamentos do jogo são uma homenagem a ele com um bônus de 5 pontos para artistas que se apresentam sob sua direção de orquestra. Este ano, no entanto, a contribuição de Melozzi continuará: os artistas que até interpretarão um fragmento de Fantasanre ganharão um bônus especial de 10 pontos.

O texto, adaptado pela equipe, nós iremos Fantasanre, Celebre a dinâmica do jogo com versos agradáveis E fascinante como “sete artistas para escolher, 100 Baudi para gastar” e “com desenvoltura e agilidade e escolher o capitão com sabedoria. Estamos prontos para arriscar a caça”. O refrão explode em um coro que promete se tornar o slogan da competição.





Cristina d’Avena recebeu com entusiasmo esta nova aventura: “Cantando a abreviação de FantasanRemo 2025 foi muito divertido! Agradeço aos meninos pelo tamanho que Com grande entusiasmo e emoção, eles me apresentaram para interpretá -lo. Eu o conheço desde que me diverti muito fazendo equipes, verificando as pontuações e seguindo todos os bônus nos últimos anos. Este ano, portanto, será ainda mais especial para mim! Escolhemos o acrônimo dos olhos de Cat que todo mundo sabe, e agora espero que esta nova versão possa acompanhar o público de todas as idades, tornando as fantasias ainda mais atraentes. Agradecimentos especiais ao Maestro Enrico Melozzi, que fez a base musical com grande alegria e profissionalismo. Estou muito feliz com o resultado. Feliz Sanremo para todos! “.