Sanremo 2025, a Scaletta da primeira noite (e a promessa de Carlo Conti)

Fabrizio Biasin 11 de fevereiro de 2025

De sloppenwijk abre. O habitual. Por que você fala por uma semana, mas também dois ou três. O que nem é o habitual, porque, após um brilho, as grandes cerimônias mudaram e hoje cabe a Carlo Conti, um sucessor do revolucionário Amadeus, por algum tempo do outro lado do controle remoto.

E, portanto, Sr. Carlo. Aqui está, impecável e muito bronzeado. Ele está na quarta rodada aqui em Sanremo e também fará o quinto em 2026, desde que Rai seja bem -sucedido em foder a concessão. Eles são Rogne, mas na época, porque aqui o número 75 tem que se curvar, no começo hoje à noite (uma diversão de Godio).

O Sr. Carlo aparece na conferência e você vê que ele não é um capotamento, ele sabe como fazê -lo, ele tem tudo sob controle e sabe que amanhã de manhã às 10h eles estarão todos com as armas alvo. «Não faço a corrida de escuta com Amadeus, até o limite para mim mesmo. Eu nunca teria aceitado a intenção de competir com aqueles que estavam lá até um ano atrás. E pelo menos depois de 40 anos em Rai, não preciso demonstrar ninguém ». Há.

Notas de Vrede

O condutor é cercado pelo co-co da primeira noite, a dupla Antonella Cleric-Gegry Scotti e determina as regras de envolvimento: “Todo o espaço será explicitamente dedicado à música, e não aos monólogos como no passado”. Na sala de imprensa de Ariston, um aplauso tímido e o diretor artístico esclarece: “Às vezes não há discursos longos para transmitir mensagens importantes, algumas palavras são suficientes”. E naquele momento ele descobre os cartões. Na abertura da noite, haverá uma homenagem a Ezio Bosso, então um dueto com Noa e Mira Awad que se apresentará nas nozes de Imagine (“um israelense e um palestino para uma grande mensagem de paz”), enquanto o italiano Super O hóspede se tornou o menino feliz Lorenzo, foi Jovanotti.





Ordem de desempenho

Aqui está o tipo treinado Smit, os 29 artistas da corrida, com Gaia que abre as danças e gradualmente todos os outros (na ordem Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_cose, Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willy Peyote , Rose Villain, Shablo com Gue, Joshua e Torento, Olly, Elodie, Massimo Ranieri … e os outros surpreendem que é tanto que você já pode ir para a cama).

Na primeira noite do que já foi renomeado “Festival of Friendship” (suspira) para triunfar, o popular popular, com Antonella Clerici e Gerry Scotti no palco escolhendo o mega -trailer: «Eu os queria, Antonella é um Irmã, Gerry é uma amiga. São duas colunas do show italiano e estou muito feliz por tê -las ao meu lado. Eu também queria um quarto elemento, Fabrizio Frizzi … ».





Então a palavra é transferida para o National Gerry: «Todos sempre me perguntaram quando seria eu, agora estamos lá. $ Uma emoção agradável, um belo presente, fui muito bem -vindo pelo grupo de trabalho, pelos funcionários e por Sanremo ». Piadas: “Eu sou a pessoa do mundo que liderou Sanremo menos vezes, isso também é um Guines”.

Alguém pensa que Scotti realiza Scotti Naughty para um futuro festival de Biscione, mas ele o exclui: “Não está na intenção de mediarset, você pode ter certeza disso”.

Conti sorrindo, Slaloming entre as perguntas mais perigosas, explica que ele não ouviu o vencedor da edição anterior, Angelina Mango, (“mas talvez eu faça isso” e apresenta dois outros momentos planejados nas seguintes noites: o jogador de futebol: O jogador de futebol: o jogador de futebol: o jogador de futebol: o jogador de futebol: o jogador de futebol Edoardo Bove no sábado à noite, ele contará à sua experiência depois que a doença sofreu em campo, Paolo Kessisoglu (da dupla Luca e Paolo) e sua filha Será dueto juntos na sexta -feira o quarto deles. Finalmente, uma promessa: “Enviarei Massimo para um e vinte, um e quarenta sozinhos para a final do sábado”. Senhoras e senhores, começa.