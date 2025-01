Sanremo 2025, "Aqui está quem ganha o festival": Inteligência artificial arruinou a festa

Cada vez menos e menos Festival de SanremoO grande evento da música italiana. O apresentador e diretor artístico Carlo Conti já revelou quem será suas capas e quem, em vez disso, os super convidados da noite. Enquanto isso, alguns jornalistas felizes tiveram a chance Ouça com antecedência as músicas da corrida. E cada um deles elaborou um ranking pessoal de todas as músicas. Quem ganhará esta edição de Sanremo? Difícil dizer, a menos que você consulte Chatgpt.

Um jornalista de Página de fan Ele foi convidado pelo festival para ver as músicas em pré -visualização. Ele então fez todas as informações necessárias para elaborar um ranking especial na tentativa de tentar prever Quem será o vencedor De Sanremo 2025. O modelo ChatGPT usado para fazer o ranking é ChatGPT-4O, uma das versões mais recentes do mercado de chatgpt, o chatbot de maravilhas feitas pelo OpenAI.





Em primeiro lugar, há Simone Cristicchique alcançaram uma pontuação muito alta: 9.5. A seguir, Giorgia (9), Brunori Sas (9), Massimo Ranieri (8,5) e Francesca Michielin (8,5%). Os rappers estão muito desapegados: Tony Effect Fedez – protagonistas de um belo desseleamento – eles apareceram nos dias 22 e 26; Emis KillaPor outro lado, o último é classificado.