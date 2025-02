Sanremo 2025, as contas retornam para todos: compartilhar, efeitos-valanga para o evento

Klaus Davi 14 de fevereiro de 2025

Quem sobe (Festival de Sanremo))

Registro de graduados, mas especialmente entre crianças, adolescentes e jovens: este festival conquistou os objetivos que, de acordo com certos “jornais”, deveriam ter considerado demais para a água das rosas e agora “velho” com o retorno ao comportamento de Carlo Conti.

Certifico o omnnicommediaGroup, sobre dados auditivos, com porcentagens monstruosas de ações: picos de picos de 71,5%, sem mencionar crianças 8/14 anos a 78%, ação, 15/19 anos e 20/24 anos de praticamente todas as ações de 80 %. A fórmula conti funcionou, graças a uma variedade de cantores que atraíram uma audiência particularmente jovem.





No que diz respeito às regiões, o centro-sul se tornou mais apaixonado, com Puglia na liderança com 70,6%de participação seguida pela Sicília e Marche em 67,9%, Toscana em 67,7%, Calábria e Ligania a 66,8%, Úmbria em 66.6.6ia em 63,8%, Emilia Romagna a 62,5%e Lazio em 61,8%. As regiões em que havia menos eram Friuli Venezia Giulia (participação de 51,4%) e Trentino Alto Adige (45,6%).