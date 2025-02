Sanremo 2025, Carlo Conti também encantou os imigrantes: aqui está o relatório

Klaus Davi 18 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe (Sanremo Festival – Rai 1)

A 75ª edição do Sanremo Festival termina com a última noite com uma participação de 73% e 13.488.784 espectadores médios entre “Sanremo Start”, primeira parte e segunda parte, assim como o OmnicommediaGroup. Se queremos jogar secular com as metasignificações dos números oferecidos pela Cabala Judaica, uma síntese entre sabedoria, reflexão e a capacidade de impor suas idéias criativas.

De fato, o evento – como o CEO Giampaolo Rossi disse – conseguiu combinar as duas coisas que mostram que é “uma história coletiva e não uma história de conflito”. Uma ligeira flexão do público em comparação com 2024, na qual Angelina Mango, Geolier e Annalisa foram compensados ​​no palco, mas com uma média total das 5 noites noturnas: 67,1% da participação em contas que são quase um ponto 66,2% do Amadeus excedente .





A contribuição do consumo para os dispositivos que também tocaram as 400 mil unidades está cheia de consumo. O festival mais inclusivo de todos os tempos, que também analisou os dados de imigrantes sete que analisaram as 5 noites, cerca de 400 mil cabeças, 45% compartilham na meta (dados omnnicomdiaGroup).