Sanremo 2025, é quem é o pai de Serena Brancale: confirmações sensacionais

Serena Brancale Ele voltou para Sanremo Dez anos depois. Após a estréia em 2015, sob as “novas propostas”, o cantor retornou na corrida com a música “Soul and Core”. Com ela, no palco, sua irmã Nicole. Ela é a professora que dirigiu a orquestra. Ambos os graduados do Conservatório Piccinini de Bari, Nicole e Serena são filhas de um ex -jogador de futebol, ou seja, Agostino Brancale. O esportista jogou nos anos 80 nas equipes da Série B e C, como Monopoli, Juve Stabia, Marsala e Campania Ponticelli. Em 1986, ele se mudou para Salernitana, com quem não coletou nenhuma presença em jogos oficiais.

Voltando a Sanremo, o Brancale disse que foi inspirado por outro grande artista: “Minha inspiração mais importante foi Pino Daniele – admite Giornal Di Sicilia -, um artista que sempre misturou cultura e música de uma maneira extraordinária. Eu queria criar algo que tivesse o mesmo espírito: um som que combina tradição e inovação.





E depois de dez anos só pode ser dito “excitado e carregado. Sanremo É uma vitrine incrível E uma experiência única. Desta vez, volto com mais consciência e com uma música que me representa completamente