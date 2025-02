Sanremo 2025, Elodie contra Meloni? No festival, eles nunca estão sozinhos

Marco Patricelli 12 de fevereiro de 2025

São músicas, mas Não apenas músicas. Sempre atraímos o que está sendo transmitido para outra coisa e você pode encontrar o que nem estava na cabeça dos autores, em um jogo de enganos em lealdade do bem e do mal. Que Sanremo É também “política” só pode surpreender aqueles que caem do pero, exigem neutralidade e são contraditórios, como o equilíbrio espacial.

É dos gregos antigos que o estágio do teatro – e o Ariston, que leva um nome grego, por que seria uma exceção? – É usado para tornar o balcão -anti no poder ou, por ironia, para puxar os vícios do homem, incluindo e especialmente os de poder. Os romanos, veja os brilhantes, mas muito elegantes em Tito Maccio Plauto, desrespeitaram, não fizeram descontos e não será uma coincidência que suas comédias tenham sido realizadas por dois mil anos e ainda vão lá porque foram escritas hoje. A comédia sempre teve um grande sucesso, mesmo na redução flutuante de versículos e música na corte dos poderosos, um pouco como se estivesse acontecendo para o público de hoje, encantado pelas sirenes de Sanremo e por todo o Ambaradan que circunda. E o teatro, o sério e o melodrama? O Risorgimento sem Giuseppe Verdi não seria concebível, o que o destino queria com uma acronização de sobrenome que foi imediatamente desenvolvida na viva Vittorio emanuele rei da Itália.

Outras vezes, outros personagens

Il “Vá” pensamento “ Era um coro de escravos e a Itália nos viu em correntes. A retórica fez todo o resto, o Savoy lançou o exército, Cavour está de repente e aqui estamos com o hino nacional de Mameli. Outras vezes, outros personagens, quilate diferente. E no pequeno e desconectado, o festival de música italiano, que se tornou um contêiner com idéias, gênios, canudos e provocações para permitir que as pessoas falem sobre si mesmas, sem exceção, porque é o espelho do tempo e suas contradições.

O pombo branco de Nilla Pizzi O voo em 1952, a partir do estágio do Bloemenstad, com o louro na boca, mas ele começou dois anos para pousar em Trieste com o tricolor. Tudo nesses versículos com essa música sentiu o desejo de a cidade de Alabardata se reunir com a pátria. Foi uma glória real? A Itália com as implicações e as dupressões sempre nos desviou, especialmente se fosse melhor não dizer, mas se referir. Eles os chamavam “As canções da Fronda“, E a censura fascista míope e paranóica nos coletou -para -Date.

O Pippo que, quando ele terminou, a cidade inteira ria rindo, acreditava -se tão bonita quanto um Apollo, mas Rose Rose era uma galinha real Achille Starace colocar no sedan? Problemas sérios também os gastaram Mario Panzeri Porque aquele “maramao porque você morreu” refere -se a COSO CIANORealizou Van Buccari e pai do generoso regime de Galazzo.

O autor foi salvo no canto e mostrou que escreveu essa música para a ilustre partida. Aquele “Crapa Pelada” através Gorni Kramer Era precisamente o “crapùn” no orbace, não havia dúvida, mas o próprio Panzeri caiu com seu “bando de afori”, com 550 piffers e o principal tambor de identificação clara. Outro estilo Renato Rascel De “The Storm, quebrou”, nas primeiras nuvens negras da Europa a partir de 1939. Como a vitrine da música pós -água italiana permanecem imunes à infecção? E, de fato, não foi que, mesmo que o refinamento do ANT -Antic tenha se tornado grãos grandes, o que está claramente procurando comprometimento e ataque auto -regulador hoje.

Além de alusões, refinamentos e sentidos duplos, invenções para ignorar as barreiras materiais e mentais sobre sociedade, figurino, sexo, religião e claramente política com estilo. O “garoto do via gluck” Celentano Foi um ato de acusação de cimentação urbana, não autorizada e saqueando de espaços verdes nos anos sessenta, enquanto Pierangelo Bertoli O índice já estava focado no que Tanger Topoli teria sido com “Itália de ouro”, um tema que foi mostrado com corrosividade eficaz e sempre nos anos 90 de Elio e as histórias esticado em “La Terra Dei Cachi”.

Pistolotti como revelações …

E sempre política “o país é real” do Depoisano de 2003, cru e explícito também em adjetivo, e “não é inferno” de Emmade 2009. Mas já havia sido Giorgio FalettiUm comediante apresentado como cantor-grande, com “Sr. Tenente” em 1994, por Creepy. Nada a ver com as escadas para os plantadores do TSO, a brigada da plataforma, quem a beija que o repete, e nem mesmo anunciou com as armas como revelações dos segredos de Fátima e elogiou como uma expressão da cultura italiana, muito ruim reduzida Se isso fosse real. A máquina do festival também continua com essa gasolina de contrabando, que faz várias chamas inesperadas ou já no roteiro, de repente ilumina a luz artificial e às vezes é eliminada como um fogo mortal.

O bom apresentador Carlo ContiComo maestro autêntico, ele prefere dar que nenhuma das primeiras ou segundas partes seja definida, gritando com a pontuação nacional do Popular, mas depois de tudo ele espera para nós, porque há muito mais do que uma melodia atraente ou uma harmonização original disso que isso Vai além do tônico lominador tônico. São números descartáveis, mas alguns se tornam clássicos e Sanremo não é um Petrarchesco -Songdbook.