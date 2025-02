Sanremo 2025, Kekko Dei Modà: "Eu não tenho humilhação"O último terremoto

“A derrota, como uma raça, aceitamos, mas Eu não aceito em vez de me humilhar Para o nosso público, como se fôssemos inimigos de alguém por razões, nem sabemos. Kekko dei modàApós o final da 75ª edição do Festival Sanremo. O grupo trouxe a música “Eu não esquece” para o palco de Ariston. Mas o número dividiu impressões e espectadores. Daí a amargura do artista: “Foi uma semana muito difícilTalvez o mais difícil da carreira, mas chegar a Sanremo com um San Siro -Soil e desistir da primeira dificuldade, teria sido muito pouco respeitoso com todas as pessoas que esperam por nós “.

Como pode ser visto nos dados, a televisão teria recompensado o modà. No entanto, a imprensa os teria punido. “Infelizmente viemos deste festival derrotado e com ossos quebradosde todas as formas e, claro Somos muito amargos“Kekko concluiu.

No passado, o artista havia anunciado que havia sofrido de depressão. E por isso ele ficou longe do palco. “Eu ainda preciso do tempo necessário para entender ou no futuro Serei capaz de retomar minha empresa“, Ele escreveu nas mídias sociais. Mas agora o cantor está pronto para fazer uma turnê”. Seremos gratos pela vida“Ele se lembrava nas mídias sociais.