Sanremo 2025, lo tsunami-carlo conti fascina os horários: o que aconteceu no TG1

Klaus Davi 12 de fevereiro de 2025

Klaus Davi 12 de fevereiro de 2025

Quem sobe (TG1))

O Sanremo que dirige o RAI ou vice -versa? Certamente, o papel das notícias e contêineres é essencial para criar e ouvir expectativas que nunca sejam consideradas como é claro, especialmente após a edição de registro do ano passado. O alfinete de tudo é o TG1 com um Gian Marco Chiocci, um tesouro de mais de 10 milhões de espectadores.

As diferentes edições no domingo construíram uma nova história, com o ponto de vista das pessoas que trabalham nos bastidores do festival às 13:30 e entrevistas com Carlo Conti e alguns cantores daqueles das 20:30 SOMBA, Giorgia Cardinaletti e Caterina Proiette. Médias de 25% e picos de mais de 27% para as notícias do almirante que organizaram gradualmente todas as notícias anunciadas diretamente pela Conti.





Mas não podemos deixar de falar sobre o horário da manhã, com a Unomanty na família que toca em 23%, desomantica na semana em média de quase 20%, porque é sempre uma tarde de clérigos que viram a notícia. E à tarde, o bom cofre do Balivo excede os picos de 18% com o Festivalian News.