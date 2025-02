Sanremo 2025? Não apenas isso: Primofestival começa com o turbo, o recorde

Klaus Davi 11 de fevereiro de 2025

Quem está subindo ((Ótimo festival))

O Mini “Prequel” Sanremese liderou Gabriele Corsi (forte da experiência no Eurovision Song Contest) e Bianca Guaccero (triunfantemente de dançar com as estrelas e voltar do sucesso de Dalla Strada ao pódio) certamente começa com o pé direito. A cassação de anunciantes, Auditel, escreve 25,6% com a beleza de 4.738.000 espectadores. Localizado no horário nobre do Access, o teaser do maior evento de televisão produzido pela TV italiana é investidores reais.

Uma participação perfeitamente distribuída em todas as regiões do país com picos na Sicília, com 28%, graças à dupla “I Sansoni”, monstros cômicos de mais de 400 milhões de visualizações na Internet. Enquanto o transplante de Mariasole Pollio quer atrair imediatamente a atenção do grande alvo da Itália 1, dada sua feliz experiência no Batitti Live, um dos melhores programas de música de verão de sucesso. Mesmo o corte da montagem lembra muito o estilo do canal “jovem” do MediaSet, com condutores que pressionam os cantores como cursos com Achille Lauro ou Mariasole com o RKCI.