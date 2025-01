Sanremo 2025, os boletins da primeira escuta: Achille Lauro-Olly, uma poltrona para dois. Muito bem, Elodie e Giorgia. Mas quantos flops…

Fabrizio Biasin 21 de janeiro de 2025

Aqui estamos, como todos os anos, com os boletins para a primeira audição das 30 músicas que competem em Sanremo (11 a 15 de fevereiro). Como todos os anos, realmente queremos que todas as previsões estejam erradas. Você decide.

Francesco Gabbani Viva a vida Gabbanon Ao contrário dos outros, ele acha que a vida não é tão chata e chega a dizer: “Viva a vida!”. Funciona como (quase) todas as coisas do Gabbani, mas não é incrível. “Juntas duas paralisias fazem um movimento.” A versão do neurologista de “- X – = +”. Votação 6

Clara Febre Clara fica um pouco azeda e exige que seu boi diga: “Eu te amo”, mas apenas se a paixão o fizer ter febre equina. Rimas elementares, letras elementares, peça que chega. “Seus olhos azuis são pequenos.” Consulte Pantone. Votação 5.5

Willie Peiote Obrigado, mas não, obrigado O mundo muda rapidamente e quase nunca da maneira que gostaríamos. Willie ironicamente afirma seu desejo de independência. Muito “alto”, até alto demais para Sanremo. “Devíamos organizar uma reunião como um jantar elegante.” Infelizmente estou com início de lepra, todo mundo me cumprimenta. Votar 6+

Noemi Se você se apaixonar, você morre Estou em crise, ela gostaria de encontrar uma solução, porque afinal é impossível esquecer aquelas noites. Romance muito doce, caramelizado, até diabético, traduzido em nozes. “Desculpe, é tarde, irei se você quiser.” Sessão de Zumba? Votação 6

Lúcio Corsi eu queria ser durão Ele queria ser uma daquelas pessoas assustadoras, mas na realidade ele é apenas ‘normal’. Uma pitada de Ivan Graziani + uma pitada de indies + Corsi a gosto Misture bem. “Os girassóis de óculos me disseram para ter cuidado com a luz.” Eu aceito o que Lúcio levou. Votação 7

Rkom O ritmo das coisas Em 2025, acompanhar é difícil, o algoritmo manda, você fica trancado em quartos, perde muito tempo. Refrão suave e rítmico que penetra no cérebro, letras marcantes. “Estou de cueca olhando estupidamente para o espaço.” Não se preocupe, Rko, o falcoeiro se saiu muito pior. Votação 7

Os Kolores Você com quem você faz amor Noite interessante que pode terminar em negócios quentes. Uma música do The Kolors que soa como uma música do The Kolors e, sim, soa como The Kooors. “Há sempre alguém indo de Roma para Porto Rico.” Possível traficante de drogas. Votação 6

Caça Rocco Mais mil votos Rocco se lembra de quando era criança na vizinhança e sente um pouco de nostalgia. Uma mistura entre Geolier e Nino D’Angelo: nada mal. “Não sei mais como é o cheiro do café.” Agora os chineses estão fazendo isso. Votação 6

Vilão rosa Exílio Ela sente falta dele e se vira na cama. Rosa pura que começa lentamente no início e depois desmorona no caos. “Corações a 200 por hora.” E Salvini lhe dará sua carteira de motorista. Votação 5.5

Brunori Sas A nogueira Dedicado à filha que cresceu. Talvez muito rápido. Brunori consegue escrever como poucos. E ele confirma isso desta vez também. “E você foi muito bom na prova final, em ligar os pontos entre minha boca e a verdade.” Hum, tremendo. Votação 7,5

Serena Brancale Anema e núcleo Resumo de uma noite safada e divertida. Você aprende desde a primeira escuta. Isso geralmente é uma coisa boa. Mas nem sempre. “Dê-me um beijo em um táxi conversível. Um beijo que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O ‘Eu quero a linguagem, eu quero a linguagem, eu quero a linguagem’ da memória verdoniana. Votar 5

Ritmo Devagar História de amor atormentada que extingue todos os sentimentos. Irama deveria assistir alguns filmes de Vanzina em série, uma espécie de ‘Cura Ludovico’, para tentar arrancar risadas. “Vendo datas escondidas em restaurantes caros.” Há quem prefira o mais discreto GuglielMotel. Votação 6,5

Marcela Bela Pele de diamante Ela é forte, resistente e independente. E ele quer que saibamos disso. Assim como Mannoia do ano passado, mas menos Bella, Marcella. “Meu maior fã sou eu.” Ok, então. Votar 5

Aquiles Lauro Jovens inconscientes Um amor novo do tipo lindo que “se você não me ama, morrerei jovem”. Senhores, talvez “caí nessa de novo” (cit.), mas me pareceu ótimo. “Oh, querido, dormimos em um Peugeot.” Campo de nível. Votação 8,5

Elodie Esquecido às 7 horas Elodie é comovente e profundamente apaixonada. Ele desliza para baixo como um copo de água para matar a sede. “Mas que efeito estranho que faz você engolir a verdade.” Votar 7+

Tony Effe Droga, cara Relacionamento do tipo onde ele é um grande aproveitador e ela fica brava de vez em quando, mas resumindo, eles se dão bem nesta linda Roma. Uma espécie de melodia romana com “kern”, “para as ruas de Roma”. Às vezes parece ‘um mundo difícil’ de Tonino Carotone. “Você gosta de cometer erros, de me machucar. Levante as mãos. Aí você quer se desculpar.” Bater com um olho só. Votar 6+

Massimo Ranieri Um coração em suas mãos Ela já passou por tudo isso, ele irá protegê-la. Peça muito Sanremo. E não seria tão bom se não fosse pelo facto de… ser Massimo Ranieri. “Se você tiver um coração nas mãos.” Se for meu, espero que você seja o chefe da cardiologia. Votação 6

Sara Toscano Amarcord Ela foi enganada por ele. Tum tum tum (repita indefinidamente). “Um véu de tristeza é o único vestido que tenho.” Há uma liquidação na Zara, algo aparece. Vote 5+

Fedez Bater Fluoxetina, serotonina, gotas venenosas, cianeto: ele não se sente bem e certamente não faz nada para esconder isso. “Batida” repetida causando palpitações. “Pegue seus sonhos, pegue seu dinheiro, apenas fique longe de mim.” É difícil, talvez impossível, compreender a quem se dirige esta frase misteriosa. Votar 6+.

Coma_Cose Pequenos corações Um relacionamento baseado em corações pequenos é uma merda. Fim. Texto inteligente, entra imediatamente na sua cabeça, muito bem escrito. Ele pode não vencer, mas tem grandes chances de dominar a competição de ‘resistência do rádio’. “Um sofá e dois telefones são o túmulo do amor.” Que amargo. Votação 8,5

Geórgia A cura para mim Ela o elogia muito: “só você é a cura para mim”. Mas aos poucos ele aprende que é possível viver sem esse vilão. Com Giorgia é sempre um sucesso, bela peça. “Não sei quantas vezes procurei por você.” O drama do controle remoto. Votação 7,5

Ollie Nostalgia Balorda Olly quer que ela entenda que esta vida não é nada sem ela. E tudo bem. Muito paraculico e cafona no ponto certo para almejar os níveis mais altos do ranking. “Ficar em silêncio por horas até adormecermos no sofá.” Resumindo, como Coma_Cose. Votação 7,5

Simone Cristicchi Quando você é pequeno Dedicatória muito delicada à mãe. E uma música dedicada à sua mãe nunca pode ser ruim. Maravilhosamente escrito, como sempre. “Estou preparando comida para o jantar, pois mal consigo fazer café.” Melhor um Glovo. Votação 7

Emis Killa Demônios Visões lisérgicas em série. Noite difícil. Assim como Lazza, mas ele não é Lazza. É apenas Emis. E não é ruim. “Nós brigamos na pista, fazemos isso bêbados.” O trem está atrasado de qualquer maneira. Votação 6,5

Joana Thiele Ecológico “E se eu pudesse te dizer: o medo não conhece etaaaaààà aqui.” Música que poderia ser trilha sonora de um Sapore di mare moderno. E isso é um grande elogio. “Bang bang Uau.” Futurismo. Votação 7

Moda Eu não vou te esquecer É difícil aceitar o final de uma história de amor. E esquecer é impossível. Checco em pureza. “Enquanto te beijava, mantive meus olhos abertos e observei você secretamente.” Perturbador. Votação 6

Gaia Eu ligo, você liga Com essa música de fundo parece um dia de praia. Muito em segundo plano. “Graças a Deus ele não leva o iPhone para as ondas altas do Rio.” Graças a aprox. Votação 5.5

Bres O buraco do caranguejo Praia, amor, fatos de mergulho, marinheiros, sal, vento. Bresh conhece o seu negócio. “Você é uma sereia que não nada.” Uma espécie de “Linda mas não dança”. Votação 7

Francesca Michelin Lama no paraíso A história acabou e como sempre, alguns estão em pior situação do que outros. Neste caso específico ela. Desenho musical de Walt Disney. “Você me fez chorar fora do estádio.” Como eu entendo você, irmã. Votação 5.5

Shablo feat. Gue’, Josué e Tormento Minha palavra Parece uma música do Sottotono. E, de fato, também existe o Tormento. Mas sem joaninha. “Você é falante, eu deixo meu fluxo falar.” Como se eu tivesse aceitado. Votação 6,5

