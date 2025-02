Sanremo 2025, os boletins da primeira noite: Gerry Scotti 9 (como Silvio disse". Existem dois 10, que ficam zero

Alessandra Miszani 12 de fevereiro de 2025

Sanremo 2025, “The Reports of the Famous”, de Alessandra Menzani Festival Version: The Tops and Flops da primeira noite em Ariston:

10) Achille Lauro. Muito poderoso. Se ele não está no palco “Muoio Young”.

10bis) avó de Lucio CorsiNa corrida, eu queria ser difícil. A Sra. Milena Marchetti fecha “Causa Sanremo”, seu restaurante Macchiaascandona em Castiglione della Pescaia (Grosteto): “Estou muito feliz, meu primo realiza um sonho e quero aproveitar o sonho dela com grande tranquilidade”. É bom.

9) Gerry ScottiComo Silvio Berlusconi sempre o aconselhou, com um empate. Que bom vê -lo na condução (CO) de Sanremo, ele ganhou. Eles também removeram as escadas para ele.

8) Antonella Clerici Com um vestido chocante, um pequeno Elsa de Frozen e um pouco Maleficent: “Você sabe, eles são meus últimos cartuchos!”. Exclusivo.

7) Eu mode. Eles são os únicos que têm um número que carrega a assinatura de um único autor (Kekko Silvestre). As outras músicas da corrida têm uma multidão (por exemplo, Sarah Toscano tem sete autores).

7-) Francesco Gabbani. Pede clássica elegante, sorridente, mas quanto tempo você gosta?

6) Paciência de Dante FabianiO líder da Rai Press Office, que governa a conferência. Apoie os jornalistas a não fazer várias perguntas e Pipponi inicial. E ela, pontual, faz várias perguntas e Pipponi. Monelli.

6-) “idiota” Só pode ser dito para si mesmo. É a filosofia de Marcella Bella. «No meu texto, eu me dou a ‘cadela’. Mas eu me digo sozinho. Eu não permitiria que ninguém enfrentasse este epíteto ». O cantor refere -se à Bella Bitch, que será espanada por Fedez.

5) O roupão Cor alemã de pastor de Alessandro CattelanMaestro da noite após a noite, durante a reunião com a imprensa. Ou talvez ele fosse um colete, por mais triste que seja.

4) O olho vítreo e a cor “Edward Cullen” Fedez. “Eu tinha lentes de contato”, esclareceu o rapper.

3) Mãe de FedezA temida sra. Tatiana, assim que vê que o vizinho no restaurante é Selvaggia Lucarelli (comentarista do festival depois) sai do local, apesar de estar sendo puxado com seus amigos.

2) ritmo. Como artista, nada diz. Mas isso acabou e o baú do tipo Johnny no fundo dos piratas do Caribe e também suado … despertou alguma hilaridade. “Ele pesa 200 quilos”, diz Scotti quando ele pega a jaqueta.

1) O Supercazzola na ascensão de TV Mediterrânea. “O primeiro festival pode ser considerado o momento do spritz, o festival de hoofdstroom e o depois do festival do café assassino?”, Pergunta. Condutores Basit.

0) Al Bano Todos os dias ele reclama: “Eles não queriam que eu queira Sanremo para Sanremo porque eu não tenho idade”. É o novo Jalisse.