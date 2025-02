Sanremo 2025, os números de rotatividade para vendas e o pesadelo que Kwelt: o que pode acontecer

Alessandra Miszani 7 de fevereiro de 2025

O poder de Sanremo é Rai e o poder de Rai é ​​Sanremo. É o que dizem os insiders e pensam: é por isso que Viale Mazzini recorreu ao julgamento da Ligúria que declarou a tarefa direta à televisão pública da organização do festival de música italiana. “Ninguém fora de Rai tem o título de organizar o festival em sua versão atual cujos direitos são exclusivamente para o último”, determinou Rai.

A rotatividade em torno do evento de canto é muito rica e provavelmente não seria tão cheia se o poder da TV público não estivesse envolvido. Nos últimos tempos de uma certa maneira. A herança do festival que passa para a indústria musical é de quase 7,5 milhões, dos quais 4 são por causa do aumento internacional nos negócios. Isso é relatado por um estudo realizado pelo único 24 ORTS. De acordo com as estimativas do MediaCentra, ou as empresas envolvidas na distribuição de anúncios, o objetivo seria atingir 56 milhões de euros em renda.





Ponto e turismo

Segundo outras fontes, 60 milhões de euros podem até ser tocados. Os números mais altos em comparação com o ano passado, quando o número de 42 milhões de euros (+10% em comparação com 2021) foi alcançado e foi capaz de pagar os custos em larga escala. Quanto mais a transmissão que você ouve (e a tendência dos últimos anos a certifica), mais os comerciais valem ouro. Sanremo permite que você coma muito. Vamos pensar em empregos, turismo que chega à cidade da Ligúria, shows e eventos colaterais. Entre atividades diretas e indiretas, atenção da mídia e legado, um faturamento de 184,1 milhões de euros.

A parte econômica mais importante vem com precisão dos relatórios na mídia e da melhoria da marca Sanremo, que vale 146,5 milhões. “Para a cadeia de suprimentos turísticos, comércio, catering e outras atividades empresariais locais, a recaída imediata de outros será de quase 38 milhões de euros que confirmam o valor econômico que o festival gera no território”, explica Massimo Feruzzi da JFC, empresa turística Conselho e responsável pelo estudo que ilustra o jornal econômico IL Sole 24 ERTS. Estima -se que na semana “sagrada” do festival haverá quase 35 mil apresentações turísticas ao lado de espectadores diários, ou seja, as pessoas que chegam à cidade para ver os VIPs, caminhar nas ruas onde poderiam encontrar Achille Lauro ou Massimo Ranieri, faça selfies, compras e fique em hotéis que são invadidos. Quase 20 milhões que acrescentam os custos para permanecer em hotéis, quase 9,4 milhões, que, por parte da Food & Beverage, incluindo catering, outros 6 milhões valem a pena, enquanto o setor comercial coletará 4,4 milhões.





Funcionários e jornalistas

82% dos quase 6.800 presentes entre a organização da RAI, funcionários, jornalistas, produtores, cantores e VIPs optarão por passar a noite para esses 5-6 dias ardentes: dois terços com seus colchetes que as equipes das gravadoras escolherão um Hotel enquanto o restante optará pela fórmula extra do hotel, como moradias e casas de aluguel, fazendas e B&B.

Em torno de Sanremo, não é apenas sobre o mundo da música e da televisão, mas também da moda: as marcas se desafiam a vestir isso ou daquele artista, e este ano entre cantores na corrida (29), co-guias e convidados é o elenco realmente rico. E não devemos esquecer as críticas que, graças ao interesse em Sanremo, chegarem a Unomattina em todos os outros recipientes de Rai, do bom cofre de Caterina Balivo a La Vita em Live ou Alberto Matano.