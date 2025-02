Sanremo 2025, outro "Caso Olly": cujo agente Marta Donà é

Mas ele enganou a todos? Simone Cristicchi diz que quando a mãe, a pessoa doente de Alzheimer, ouviu a música quando você é criança, sua mãe se comprometeu e disse a ele, não para não ser crescida. Ele respondeu: “É para o futuro se você for pequeno”. Mas como está a mamãe agora?

Testes técnicos de relaxamento entre Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. No sábado passado, durante o Sanremo Festival, eles estavam no jantar de Milão nos de Brera. Portanto, o influenciador não estava em casa para ver o evento de canto com a ex -banda e seus amigos.

O vídeo de Cristiano Malgioglio Die Damiano “Maneskin” David “tornou -se viral e depois se deixa vomitar uma aparência preguiçosa. Como aquele em que as escadas em Sanremo descem com uma linha de tule vermelho de dezenas de metros: da Espanha à América do Sul, todo mundo admira as extravagâncias da malgie.

Foi descoberto quem era o gemido que veio de um camarim na segunda noite do Sanremo Festival. Apesar da descarga e apesar de estar ocupado, ele é um trombador em série. Ela é uma garota muito “agitada”. No trabalho, eles vivem no culto de grandes compositores.

Mas que ele o entrega a Achille Lauro do sétimo lugar em Sanremo quando ele tem um projeto internacional em mente. Por enquanto, aqui está seu lindo vídeo, no qual ele repete a cena lendária de La Dolce Vita del Bagno na fonte Trevi como uma nova Marcello Mastroianni. E quem queria sua Anita Ekberg como sua Anita? O belo Celeste Dalla Porta, protagonista do Parthenope de Paolo Sorrentino.

Pela primeira vez, Bano já contou sobre sua exclusão em Sanremo, em Erletv, por Valerio Riccobono, no programa All -Gossip. A cantora não se diminui: ‘Eu não fui aceito em Sanremo e me incomodou. Fui excluído que confirmei. Eu fui lá com três músicas e elas me excluíram. Três músicas outra bomba que a outra e eu desafio todos a dizer o contrário. Mas o Deus bom também se divertiu, porque em Sanremo havia de alguma forma sem estar lá, com o anúncio do Fiat, que teve sorte como uma música. Se eu sou o inimigo de Carlo Conti? Não quero ser o inimigo de alguém, mas não aceitei esse gesto. Não quero ser um cordeiro sacrificial de alguém. “

E ele continuou: “Este gesto … eu não gostei. Fui ao escritório dele, conversamos por um longo tempo ‘vamos mudar o título, mudamos isso e aquilo’. Sem me dizer que nada não me levou. Mas se eles não me querem, eu não vou lá, sei o quanto vale a pena, sei o que posso ser para Sanremo e sei o quanto o Sanremo pode ser para mim ”. Ele finalmente disse que recusou o convite para a noite das capas.

Grande festa para os dezenove anos de Martina Marrapodi. Daniela Iavarone preparou uma mise e uma plâcene em sua mansão milanesa para gritar entre óculos de cristal e decorações fantásticas. O celebrado e seus amigos gostaram do jantar japonês que os serviu Daniela Iavarone, presidente da Associação de Amici della Lirica e medidor do City Angels.

Entrevistado por hoje, Selvaggia Lucarelli como uma pergunta se ele diria não a uma possível co-conta do festival de Sanremo, ele respondeu: “Mas quem diria não? Não vejo um bom motivo para dizer não no festival se você fizer esse trabalho. Eu entendo quem se recusa por que ele deve entrar na dinâmica da televisão que não é dele. O Sinner não entendo, por exemplo, no auge de sua carreira esportiva, ele provavelmente se sente desconfortável em um contexto que não é dele e não se importa.

Feliz evento para Jacopo Malaterra e Carlotta Bernabei: os gêmeos Edoardo e Carola nasceram, duas criaturas fantásticas que não podem ficar longe um do outro. No Sétimo Céu, os avós Giorgio e Patrizia Malaterra, Gianfranco e Franca Bernabei.

A vingança de “seduzido e abandonado”: Giulio Fratini, ex de Elisabetta Gregoraci, visto ontem com Antonella Fiordelisi, um tempo inimigo juramentado de Gregoraci. Juntamente com o Florence Stadium e à noite no restaurante Atelier de Nerli, em Florença, para um jantar romântico.

Ativar o ódio entre os dois eram como Flavio Briatorore “, Ex -Hus Band of Gregoraci, para Antonella Fiordelisi.

No verão passado, Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi esclareceram durante uma viagem de negócios a Capri. Eles se tornaram amigos … mas agora eles ainda estarão?

Mas olhe para o caso. Alessandro Cattelan, co-condicionado do último e apresentador do Afterfestival, tem o mesmo que um agente da Marta Donà, o mesmo que o Maneskin representava e agora Marco Mengeloni, Angelina Mango e Olly, todos os vencedores dos novos festivais.

Casos de notícias do trágico epílogo, como os de Margaret Spada, o ano de 22 anos de Lentini (Siracusa) que morreu em novembro passado, após uma intervenção no nariz em uma clínica médica privada em Roma, mostraram os riscos de cirurgia cosmética como realizado por mãos inexperientes. O erro é frequentemente atribuído às mídias sociais, onde os médicos são dados aos médicos que se apresentam como assistentes de bisturi a preços competitivos. Perguntamos ao Dr. Andrea Spano, Cirurgião Plástico e Estético, proprietário da clínica, em Milão, em San Babila, como fazer a melhor escolha. Dr. Spano começou sua jornada para San Raffaele e depois para Multimedica, Galazzi e depois no National Cancer Institute. Ele passou dois anos no departamento mais forte da Europa para cirurgia plástica em Gand, Bélgica. Depois de retornar à Itália, ele se tornou gerente do Instituto Tumor: aqui ele desenvolveu técnicas complicadas de reconstrução microcirúrgica do peito, rosto e corpo. Spano também foi consultor de Pini, Galazzi e Besta em Milão por muitos anos; Ele realizou 20 mil intervenções em sua carreira. Ele é principalmente sobre cirurgia estética (peito, rosto, corpo), mas também de cirurgia plástica funcional e cirurgia reconstrutiva pós-oncológica, além de medicina estética e tratamentos não invasivos ».

Dr. Spano, como um profissional se distingue daqueles que não são?

«Um profissional sério distinguindo alguém que agora não é mais fácil do que alguns anos atrás. Todos ainda têm acesso fácil a fontes da Web e devem verificar algumas informações importantes. Antes de tudo, o registro de pelo menos uma das duas empresas cirúrgicas plásticas e estéticas, a Sicpre (Sociedade Italiana de Cirurgia Plástica Regenerativa Reconstrutiva e Estética) e AICPE (Associação Italiana de Cirurgia Plástica Estética). Outro passo importante é procurar o currículo do cirurgião e verificar se ele tem a experiência necessária e não apenas um perfil que só pode ser magistral para impressionar seus seguidores. Fora da Web, é sempre bom pedir ao seu médico para pedir conselhos ou conhecimentos que possam funcionar no setor de saúde ».

Como um profissional gerencia os riscos em caso de emergência na sala de operações?

«Toda situação de emergência deve ser gerenciada imediatamente pelo cirurgião e pelo anaestesiologista, eu sempre recomendo ter cuidado com as equipes não estruturadas. Pergunte quem seu anestesiologista se tornará, o segundo cirurgião (em muitos casos exigido por lei), que lidará com a administração dos dias após a intervenção. Finalmente, especialmente para intervenções como o aditivo de mascar, eu sempre recomendo entrar em contato com clínicas que, para reduzir os custos, estão abertas apenas durante o dia e não o H24 “.

Qual é a idade média dos pacientes submetidos a intervenções ou tratamentos para medicina estética?

“A idade é muito variada porque as intervenções para a cirurgia estética podem servir para corrigir os benefícios do desenvolvimento que não tornam o rosto ou o corpo muito harmonioso e, portanto, também imediatamente após a idade da maioria, mas também intervenções que deslizam os sinais de ‘envelhecimento ou eliminam ‘.

Aqui está a diferença com a cirurgia plástica?

«A cirurgia plástica é sobre a reconstrução dos tecidos após o trauma, depois de remover tumores, após queimaduras, mas também para corrigir malformações e distorção do corpo. O objetivo é funcional e não estético ».

Como os pedidos dos pacientes mudaram desde que ele começou sua carreira?

«Os pacientes estão cada vez mais informados e nem sempre estão corretos. As visitas devem sempre estar atenciosas e detalhadas, porque não é apenas necessário explicar a técnica que será usada, mas é essencial gastar tempo para fazer com que o paciente entenda quais resultados podem ser alcançados e que o resultado natural e proporcional sempre vence ».

Existem moda/tendências em Milão?

«Milão é uma metrópole e cada vez mais habitada por uma audiência internacional. Um cirurgião ativo nesta cidade deve ter um plano de fundo completo e ser profissional sem falhas. Nunca goste de moda ou tendências, porque a experiência nos ensina que o objetivo de um procedimento cirúrgico é alcançar um resultado estável e isso contrasta com a moda que é superada após um curto período de tempo “.

Quais são os pontos fortes e inovações que seus estudos, a clínica, representam?

“As inovações mais solicitadas dizem respeito a laser de lipolis e radiofrequência cirúrgica não invasiva com a qual você pode renovar o shilouette para se preparar melhor para este verão. Para o rosto, os tratamentos mais inovadores com ultrassons microfocalizados são a pele no total natural e naturalidade e A segurança pode rejuvenescer. Cirurgiões que maximizamos o efeito graças ao conhecimento perfeito das substâncias adquiridas na sala de operações ».

Existe um perfume de flor de laranjeira na casa de Giulia Salemi e Pierpaolo Preelli? Um semanal publicou o Smake News: o casal, que acabou de receber seu filho Kian, poderia se casar até o final do ano.