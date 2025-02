Sanremo, brutal Bran: "Como pregar um padre"nós esfregamos

Roberto Tortora 06 de fevereiro de 2025

Mesmo se o Festival de Sanremo Ainda não começou, já existem pessoas que abandonaram a manáia do julgamento pesado, pelo menos do ponto de vista linguístico, sobre as canções dos artistas da corrida. Ele fez isso Lorenzo Coveriprofessor deAcademia della CruscaAnalista de historiador dos textos de Sanremese. Bem, este ano o último julgamento é horrível: “Eles são todos números planos”. Uma clara rejeição para os 11 autores que formam mais músicas na corrida e que, dessa maneira, também artistas que, fora do evento popular nacional, são mais irreverentes ou brutais.

É assim que Coveri diz: “É um festival de taxa de rock zero e com uma parcela muito limitada de compositores: sozinho Brunori Sas um Lucio Corsi. Então temos rappers que se adaptam ao tom médio e regular do evento, nem um pouco transgressivo: o notório Tony Effe Ele canta uma espuma que ninguém dói. Todo o resto – 80% das músicas – viaja em uma língua popular e falada, agora longe do estilo antigo da música “. Professor Coveri indica:“ Enquanto isso, Sanremo agora está condicionado pelas plataformas, pelo rádio : Você não escreve mais a música para vencer o festival, mas para durar pelo menos seis meses, possivelmente até o verão do festival.





Palavras de mel, por outro lado, para Brunori Sas: “Literário, com imagens refinadas, figuras retóricas no nível. Interessante, íntimo, autobiográfico, ao falar sobre a alegria e a responsabilidade de fazer uma filha em todo o mundo “. Parabéns também por Lucio Corsi:” Ele tem o texto mais frio de toda a revisão: 9 também para ele. Jargão inteligente, ironia “. Menção especial para Shablo: “Original, ele deixa os traços”. Decepção, para o acadêmico do Crusca, contra Gabbani: “Sem vergonha e sem louvor”.





Eu também rejeitei. Moda: “Versículos muito pesados, muito tempo, mais do que uma música parece ser a pregação de um padre. Estamos no limite do incompreensível. Ele deixa cair os braços. “Nem salva Elodie: “Texto ruim, como se ele falasse ao telefone. Prosa de uma banalidade perturbadora: em palavras não há ritmo, talvez haja música “. Até os Momsantissimi Massimo Ranieri um Giorgia Eles acabam na chaleira do decepcionante, mas se salvam graças à sua voz de acordo com o profissional … e a batalha não pôde Fedez: “Damos 6 a um texto deprimente que fala sobre depressão, algumas palavras de palavras sobre os nomes dos medicamentos são salvas e depois rimas questionáveis ​​como carne viva – o espírito é tímido. Ele cita Mary Poppins com cianeto em vez da pílula que desce. Meus braços caem. “