SanRemo direto | Aqui estamos nós: fugir na primeira noite, 29 grandes grandes na corrida e o "Top Cinco" escuro

Aqui estamos depois de uma longa espera, o 75º festival de música italiano começou, Sanremo 2025. Carlo Conti voltou a Ariston após o “reino” de Amadeus, que durou cinco anos. Desta vez, o condutor da Toscana será acompanhado por vários condutores e vários co-dutores. Este espaço noturno para um protagonista absoluto como Gerry Scotti De fato, será para uma noite em Rai, ele, face histórica do MediaSet. Mas há também o retorno de Antonella Clerici, a mulher que estava principalmente no palco de Ariston. Música? Existem 29 grandes nomes na corrida. Grandes expectativas para Giorgia, Fedez, Cristicchi, Brunori SAS e muitos outros. E nesta edição, como ele apontou Carlo ContiNão há espaço para monólogos e política. Apenas a música ganha. No final disso, você sempre encontrará a escada com o exitorador dos cantores.

21:00 – Momento histórico: Gerry Scotti no estágio Ariston

“Caro Carlo, temos que contar nossas coisas na nossa cara. Sou grato a você que você me chamou”. Então também obrigado mediaSet

8.533 horas – é a vez de um grande retorno: Francesco Gabbani ainda em Ariston

20,52 horas – Carlo Conti torna os jogadores bloqueados

Nessas horas, as casas de apostas se aventuraram na previsão entre um empate e uma gravata borboleta para o condutor. Agora, a resposta chegou àqueles que têm alguns euros na aposta nos acessórios da aparência do condutor. E em algum lugar é comemorado.

20h50 – Gaia se apresenta, o primeiro cantor da corrida com “I Call I Call You”

20h46 – Problemas com áudio

O áudio do festival está imediatamente pronto e Slata imediatamente. Alguns segundos, mas eles foram suficientes para ativar comentários selvagens nas mídias sociais

20h35 – Antonella Clerici no roupão do TG1, lançado mídia social

O apresentador aparece com um roupão no TG1 e as redes sociais imediatamente o colocaram nas vistas. Ela testa a todos: “Eu não quero revelar meu vestido”

20h34 – Tamberi Alla Ariston com Jovanotti

O campeão do salto em altura hoje à noite do festival Carlo Conti. Projetado para ele um momento de interação com o cantor em sua performance. O azul confirmará que não para

20:30 – Um convidado misterioso no palco de Ariston?

Diz -se que Giorgio Panariallo recebeu um telefonema de Carlo Conti esta manhã: “Ele me ligou”, disse o ator de strip. E, aparentemente, de acordo com algumas vozes, ele poderia ser o convidado “misterioso” desta primeira noite.

A escada com a ordem de saída dos cantores

Gaia

Francesco Gabbani

Romi

Naemi

Ritmo

Coisas coma

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro – Davide Rossi

Giorgia

Willie Peyote

Rosas

Olly

Elodie

Feat Shabo. Gue, Joshua, tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Moda

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

As cores