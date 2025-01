Sanremo e Fedez lançaram: "Quem convocou uma noite de dueto". Algo louco vai acontecer…

Um retorno sensacional ao Festival de São Remo. A notícia chega três semanas antes do início do evento em Ariston, onde o novo apresentador – diretor artístico e apresentador – estará Carlos Conti.

A indiscrição foi inicialmente relançada por Gabriele ParpigliaAgora é (quase) confirmado por um dos diretamente envolvidos: Marco Masinique retornará na noite do dueto. Ele deveria estar no palco com ele Fedez. E o que vira notícia não é apenas a combinação inédita entre a voz do rapper e a do cantor e compositor florentino, mas principalmente a música que Fedez gostaria de interpretar no palco Ariston: Mulher legaluma famosa canção de Masini que foi lançada em 1995 e se tornou um clássico da música italiana.

Segundo noticiou a revista FQ, o diálogo entre Fedez e Masini realmente aconteceu. O próprio Masini, durante uma sessão de autógrafos em Piacenza no último dia 19 de janeiro para seu álbum 10 amori, ele confirmou a alguns fãs que a comitiva de Fedez o havia contatado para uma possível colaboração. No entanto, o cantor e compositor toscano ainda estaria avaliando: “Antes de tomar uma decisão, ele deve ouvir como a música será apresentada”, teria explicado, especificando que tem muito cuidado em respeitar o seu próprio repertório.





No entanto, isso não pode ser descartado já foi alcançado um acordo entre os doismas que sejam respeitados os horários oficiais de comunicação, geridos como habitualmente por Carlo Conti, diretor artístico do festival.