Sanremo, Francesco Gabbani: "É um lugar feliz, eu me sinto em casa"

24 de janeiro de 2025

MILAN, 24 de janeiro (Askanews) – Francesco Gabbani retorna pela quarta vez depois de vencer em 2016 para o Sanremo Festival com “Amém” na seção de novas propostas e em 2017 com “Western’s Karma” e depois que ele o segundo em 2020 posicionou -se com ” vice-versa”. Um lugar que está em casa para ele: “Sanremo para mim, a priori, é uma grande alegria, uma grande emoção porque, de alguma forma, quando saí do festival, sempre representava um momento importante do meu caminho, não apenas artisticamente, mas apenas existencial .

Sua música é uma balada aberta e muito positiva. “É uma música na qual o título em si diz um pouco o ponto de chegada da música, ou seja, um número que nos sugere recuperar um sentimento de gratidão consciente em comparação com o fato de que nós, toda a vida. Todos são pessoas.