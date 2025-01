São as leggings negras elevadas que estarão em toda parte em Nova York pelos próximos 3 meses

Se você confia no gosto de Bella Hadid e está procurando roupas elegantes e confortáveis ​​de leggings pelo resto do inverno, ficará feliz em saber que ele acabou de ser lançado com uma roupa de leggings preta muito chique e quente em Nova York. Quando penso em Nova York, realmente não penso em leggings, mas como estão na moda novamente e o inverno é o período privilegiado para leggings, prevejo que os nova -iorquinos os adotarão cada vez mais em 2025.

Voltando à roupa específica que me inspirou a escrever sobre garotas e leggings de Nova York, Hadid usava suas leggings pretas (as leggings mais populares de cor de Nova York, é claro) com uma jaqueta preta curta em uma blusa preta ajustada e o joelho preto preto Botas planas com solas de solo não deslizantes. (Deve -se notar que Kendall Jenner também usava leggings e botas planas em Aspen.)

Não importa onde você mora, se você está procurando roupas frescas e elevadas de leggings e boas proporções (neste caso, é algo apertado no fundo associado a algo maior – a jaqueta descendente – no topo), Hadid é sem dúvida merece ser copiado. Então, com isso, continue rolando para vê -lo e comprar as peças que o compõem.

(Crédito da imagem: XNY/Star Max/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: imagens Aeon/GC/Getty Images)

Em Bella Hadid: Convidado em residência Jaqueta reversível preta e azul (US $ 895)

Obtenha a aparência

Aritzia Super Puffy Shorty

Lululemon Camisa de manga longa de Tech 2.0 rapidamente, comprimento na cintura

Zella Viva em leggings altas paradas

Tosse BOTAS ALTAS MAEVE

Compre mais leggings negras

Lululemon Alinhar calças com nervuras alinhadas 28 “

Além do yoga Midi Lema Light Time Spacacedye com bolso

Nike Legging 7/8 de cintura alta universal com suporte médio

Alo Yoga Alosoft de alosoft de alta pernela de relaxamento