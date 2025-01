São mencionados três erros que tornam alguém pouco atraente em um segundo

A linguagem corporal pode torná-lo instantaneamente pouco atraente para os outros. O método de comunicação não-verbal sem palavras muitas vezes revela intenções e sentimentos que é melhor não mostrar, enfatizaram os psicólogos.

Como observou a psicóloga Brittany McGeehan, se uma pessoa não tem fixação no interlocutor, olhos correndo do chão ao teto podem causar hostilidade, que então se inflama. Ela enfatizou que não manter contato visual indica desinteresse pela conversa e insegurança e nervosismo. No entanto, encarar não é a melhor opção. McGeehan recomendou usar “contato visual suave com um sorriso agradável”.

Além disso, o interlocutor pode se sentir incomodado se você o espelhar demais. Geralmente esse ‘truque’ é recomendado para conquistar alguém.

Por exemplo, sorrisos e risadas em resposta a tais manifestações em uma pessoa. A indignação e a indignação são uma reação às mesmas emoções. No entanto, o que muitas vezes é percebido como empatia pode parecer insincero, falso e causar hostilidade.

O terceiro ponto é a proximidade física. Nem sempre contribui para estabelecer uma ligação e é visto por muitos como uma invasão do espaço pessoal. Como resultado, tem o efeito oposto e causa desconforto à pessoa, escreve “Doutor Pedro”.

Entre outras ações repugnantes, os especialistas citaram o hábito de cruzar os braços, curvar-se, trabalhar muito ativamente com as mãos e demonstrar inquietação (bater os dedos, brincar com o cabelo, sacudir a perna).