Sapatos nunca são apenas sapatos – 6 tendências que modificarão completamente suas roupas de mola

Se há uma coisa que aprendi durante meus anos de dissecação de tendências, é porque os sapatos nunca são apenas sapatos. Eles são o primeiro significante de um quarto da temporada, o sinal sutil, mas poderoso, que a mudança está em andamento – literalmente. Embora casacos e tricô sempre possam estar em uma rotação pesada, e a idéia de colocar os dedos dos pés nus pode parecer extremamente otimista, agora é precisamente o momento de começar a pensar nas principais tendências dos sapatos de mola para 2025.

As tendências nos sapatos de primavera sempre funcionam nesta linha fina entre praticidade e fantasia. Há a tentação da novidade, a atração de silhuetas frescas diretamente das faixas da primavera / verão de 2025, mas também a realidade para a qual certos estilos podem parecer um pouco prematuros no momento. (Eu, da minha parte, não estou prestes a usar as ofertas mais delicadas da estação.) Mas o conhecimento, como se costuma dizer, é poder e se familiarizar com as principais tendências no começo, você colocará a posição de escolha Quando a hora chegar.

Os sapatos têm uma capacidade estranha de transportar nossas roupas de forma transparente de uma temporada para outra. Eles podem recalibrar instantaneamente um guarda -roupa existente – pense em como um salto escultural levanta os melhores jeans ou como um mocassin clássico racionalizado adiciona polimento à superposição de transição. Para 2025, a pista serviu muito a se empolgar, oferecendo uma mistura de limites refinados e atualizações sobre os favoritos sustentáveis.

Como uma pessoa que sempre foi fascinada pelo poder do transformador dos sapatos, saboreio esse período do ano. Os primeiros vislumbres de tendências em uma nova temporada oferecem uma promessa do que acontecerá, uma chance de avançar em um novo estado de espírito e um sentimento de estilo renovado. Então, que sapatos definirão a primavera 2025? Vamos mergulhar.

6 Shop Shoes Trends the Tracks suporta 2025

1. Texturas trançadas

Notas de estilo: À medida que o tempo melhora, como é a possibilidade de transportar texturas e designs de calçados diferentes. A última coisa que você deseja nos dias úmidos e lamacentos é usar um par de sapatos que exigirão grandes quantidades de limpeza quando você voltar para casa. A primavera, no entanto, com toda a sua brilhante promessa, permite que concepções mais complexas se apresentem, e é por isso que vemos o retorno das texturas bastante trançadas agora. Envolvidos com a sensibilidade francesa (vejo tantos parisienses usando sapatos tecidos nos meses mais quentes), esses sapatos são particularmente chiques usados ​​com saias completas e calças de linho.

H&M Sapatos trançados na corte

Zara Pratos de bailarina trançada O sapato plano perfeito para elevar seu jeans de tabaco.

Gabriela Hearst Balé de couro Milos Estes também estão em uma combinação elegante de cores marrons e brancas.

2. Recamorar o entupimento

Notas de estilo: O que Chloé, Hermès e Miu Miu e Ulla Johnson têm em comum? Além de um lugar firme no meu fantástico guarda -roupa, em suas respectivas coleções de primavera / verão 2025, cada uma delas apresentou cascos. Impor bairros com solas quase planas, cascos foram imaginados (e redesenhados) em quase todas as portas. O ponto principal a lembrar de ser, no entanto, que eles estão muito na primavera.

Chloe Caps de plataforma de nuvem Jeanette Você sempre pode contar com o Chloé para produzir os sapatos mais legais – esses cascos não são exceção.

A adição do revestimento de tosquia significa que essas formas estão relacionadas aos cascos tradicionais.

Seguindo Preto para sempre conforto cravo perto dos saltos dos cascos Em seguida, os sapatos Forever Comfort são certamente os mais confortáveis ​​que eu tenho – o desgaste das solas amortizadas e você será viciado.

3. Os dedos dos pés

A moda é cíclica, o que conhecemos, e eu me conforto pessoalmente. Gosto de saber que as tendências que eu gosto e que, em última análise, não parei de carregar, voltarão, e as opções de compra da referida tendência serão abundantes. Acontece que esse é o caso do re -emergência dos sapatos do pé peep. Embora tenhamos visto aberturas abertas adicionadas a silhuetas como mulas, faz um minuto que os dedos tradicionais eram uma coisa. Eu digo tradicional, mas você só precisa olhar para as interpretações de Alaïa e Tory Burch para saber que são os dedos que já viram antes.

Alaïa Mulas de couro Estes vão dominar nos círculos da moda.

Tory Burch Bomba de pé de peep esculpido A visão mais inesperada da tendência que vi. Muito bem, Tory Burch.

Sarah Chofakian Bombas Leger 75 mm Uma versão mais clássica do sapato Peep-Toe.

4. Terminado em vinil

Notas de estilo: Os sapatos de malha foram um grande problema no ano passado e, mesmo que eu preveja que veremos o apetite para que eles continuem em 2025, há um novo sapato “nu” a considerar. Minhas sobrancelhas levantaram ao ver um sapato de vinil depois de um sapato de vinil nas encostas, com silhuetas muito distintas Tibi e Alaïa com as deles. Embora os saltos sejam mais comuns no mercado hoje, espero ver essa tendência que varre os apartamentos em pouco tempo.

Amina Muaddi Mules de cunha de PVC Lupita Amina Muaddi coloca a tendência transparente no próximo nível com um canto completamente transparente.

Sandálias gregas antigas IRO PVC Ballet Flats Eles vêm em uma série de cores, mas a iteração clara funcionará com tudo o que você tem.

Alaïa Sandálias de couro patentes assimétricas e PVC A combinação de branco e vinil é tão legal.

5. Treinadores de boxe

Notas de estilo: Falando nos sapatos da primavera, seria negligenciado para mim não abordar as tendências dos treinadores para 2025, porque são muito do que é popular na cena do sapato no momento. Talvez a tendência mais distinta da temporada, notei um aumento sério no número de tênis de alto nível que vemos. No entanto, com silhuetas mais elegantes e solas finas, elas não são sapatos de basquete – em vez disso, as marcas beijam o treinador de boxe em toda a sua glória. Os joelhos de Stella McCartney ainda não atingiram o mercado, mas a Adidas já é usada o que eu deveria ser um chute de culto 2025.

Adidas Originals Japão hneflures em alto nível na tela de camurça ele Eu só sei que isso vai vender.

Tiger onitsuka México no meio do corredor É verdade – mesmo o Onitsuka Tiger serve um soquete no treinador de boxe.

Névoa Tênis de renda preta IMOGEN Os treinadores mais legais que você verá este ano.

6. Flip -flops altos

Notas de estilo: Eu sei o que você pensa – que é muito cedo para falar sobre chinelos! Aprecio esses dias em que apenas sapatos – sempre parecem distantes, mas tive que reconhecer essa tendência de acordo com o número de pares povoavam a faixa sozinha. Obviamente, não é a primeira vez que vimos chinelos altos – o tipo de couro ou camurça, com linhas arquitetônicas limpas e, se você gosta, um salto – mas saiba que eles estão de volta para 2025. Procure estilos com estilos com Alças grandes ou ornamentos de loop para um soquete atual, mas tenha certeza de que todos os pares mínimos que você já tem trabalho.

Zara Sandálias de cursor de couro plano Todos assumirão que são designers.

Coleção de M&S Sandálias de gatinho de gatinho Estes também estão disponíveis em um elegante croco marrom marrom.