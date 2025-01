Sara Pedri, o sentido sensacional: o primário absolvido, o que a acusação pediu

Absolvido porque o fato não existe. O longo processo do antigo processo primário do Departamento de Ginecologia do Hospital ‘Santa Chiara’ em Trento terminou com a absolvição com fórmula completa, Saverio Tateo, E sua vice, Liliana Mereu. Ambos foram acusados ​​de abuso com a equipe médica. A história foi aberta após o repentino desaparecimento do ginecologista originalmente de forlì, Sara PedriOcorreu no início de março de 2021.

Para Liliana Mereu e Saverio Tateo, o promotor público pediu uma penalidade de 4 anos e 20 dias de sentença. A acusação pediu a punição do ex -Saverio Tateo e sua vice -Liliana Mereu por maus -tratos em competição contra obstetra, enfermeiros e médicos do bairro. Entre as partes insultadas, Sara Pedri, o ginecologista falsificado de 32 anos, do qual nada se sabe desde 4 de março, quatro anos atrás. Para a defesa dos réus, por outro lado, as disputas foram insistidas, também do ponto de vista das diretrizes de jurisprudência, como apoiaram nos primeiros bares do julgamento. Hoje, o veredicto de que as pessoas quase certamente terão discutido. A batalha legal foi muito difícil e, como se sabe, demorou muito tempo. A absolvição da primária de fato poderia acabar com essa história.