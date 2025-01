Scam de jóias de Torres: a polícia de Mumba faz a sexta prisão, o ator ucraniano do Asciendas Armen Ataine

A polícia de Mumbai prendeu um ator ucraniano Armen Ataine na terça -feira em relação à farsa de Torres Ponzi. O funcionário da ala de crimes econômicos (EW) disse que é acusado de ajudar os supostos autores intelectuais ucranianos envolvidos no caso, informou a PTI. No golpe de jóias de Torres de Ponzi, centenas foram enganados a quem os altos investimentos retornos foram prometidos.

“Ataine foi presa em Malvani na terça -feira, um subúrbio ocidental, depois que seu papel no caso veio à tona”, disse Pti citando um funcionário. Com a prisão do último suspeito, o número total de pessoas detidas no caso é de seis. Isso ocorre três dias depois que Eow prendeu o réu acusado e o auto -proclamado ‘Reclamante’, Tausef Reyaz, que é CEO da Platinum Hern, informou o Mid Day.

Segundo as autoridades, o ator ucraniano atuou como o principal elo entre os ucranianos e os índios que apresentaram o anterior mais tarde. Em particular, Armen Ataine fazia parte das duas primeiras reuniões importantes para abrir as lojas Torres em Mumbai. Segundo os relatos, ele desempenhou um papel fundamental na realização de todas as reuniões.

Armen Ataine em colaboração com outro cidadão ucraniano desempenhou um papel instrumental na conspiração para atrair investidores para rendimentos atraentes. A empresa de jóias usou uma combinação de esquemas de Ponzi e Marketing Multifle (MLM) para fraudar os investidores de milhões de rúpias. Milhares de investidores foram enganados de ₹57 milhões de rupias depois de investir nesses esquemas.

Três outros identificadores que foram presos no caso incluem Sarvesh Ashok Surve (30) residente de South Mumbai (30); um pseudônimo nacional uzbek tania tazagul karaxanovna xasatova (52); e uma Rússia Nacional Valentina Ganesh Kumar (44).

O que a conta oficial do YouTube de Torres disse? De acordo com a conta oficial do Torres YouTube, seu golpe de CEO liderou o golpe de golpe, realizou um assalto nas salas de exposições da empresa. O vídeo publicado em 10 de janeiro afirma: “Sob a liderança de dois funcionários da Torres, o CEO Tausif Reyaz e o analista -chefe Abhishek Gupta, um golpe foi organizado na equipe hoje à noite e as lojas Torres foram roubadas” em 5 de janeiro.

A filmagem mostra que a loja Torres é quebrada e roubada. Asper da narração, os indivíduos envolvidos agiram como “cúmplices” de Reyaz e Gupta. Alertar os clientes que o título da publicação estabelece: “O crime foi registrado por nossas câmeras! Existem centenas de testemunhas! A polícia pegou criminosos no local. As identidades dos funcionários envolvidas foram estabelecidas!

