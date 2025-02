Scam de recrutamento das forças armadas de Bengala Ocidental: o CBI prende a chave acusada após os ataques

O CBI prendeu uma chave acusada no golpe de recrutamento das forças da polícia armada central (CAPF) no oeste de Bengala, depois de um ataque, disseram as autoridades no sábado.

O indivíduo preso, Mahesh Kumar Choudhary, um sipuy na loja de engenharia (ESD) no oeste de Bengala, foi identificado como o capo de documentos falsos. Ele participou da preparação de certificados de domicílio falsificados ou não autenticados que reivindicam a residência no estado, incluindo os distritos de fronteira e os afetados pela militância de Naxal, disse a agência de investigação central.

As acusações implicam a nomeação ilegal de candidatos que não merecem posições do CAPF. A investigação também revelou que ele havia levantado enormes somas de dinheiro diretamente dos candidatos, bem como através de intermediários, prometendo empregos.

O caso foi registrado pelo CBI em agosto de 2023 após uma ordem do Tribunal Superior de Calcutá. Choudhary foi preso em 31 de janeiro, após pesquisas em vários locais, acrescentaram as autoridades.

Foi apresentado ao Tribunal do CBI em Alipore e foi enviado para cinco dias de custódia policial.