Scam Muda: O Tribunal Superior de Karnataka decidirá sobre a participação de Siddaramaiah desde que Lokayukta apresenta um relatório final – Karnataka News

O Lokayukta, hoje, foi apresentado no Dharwad Bank do Tribunal Superior de Karnataka, seu relatório sobre a investigação da corrupção no caso de alocação de terras da Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysore (Muda). O Tribunal Superior, na audiência anterior, deu o tempo de Lokayukta até 28 de janeiro para apresentar seu relatório abrangente de investigação.

O relatório, preparado pelo diretor geral da polícia adicional e pelo inspetor da polícia de Lokayukta, foi construído em um relatório preliminar apresentado anteriormente pelo superintendente da polícia de Lokayukta TJ Udesh. Segundo os relatórios, ele destacou aspectos cruciais do caso, incorporando declarações de mais de 25 indivíduos registrados nos termos da Seção 17A da Lei de Prevenção de Corrupção.

Evidência e detalhes -chave

O relatório se concentrou nas irregularidades nas tarefas de locais, incluindo 14 locais em Vijayanagara e 3,16 acres de terra na vila de Kesare, em Mysuru Taluk, do distrito.

Declarações do acusado: incluindo o primeiro acusado, o primeiro -ministro Siddaramaiah, sua esposa BM Parvathi, que é o segundo réu, seu irmão BM Mallikarjunaswamy e J Devaraju, que venderam a terra a Mallikarjunaswamy, o terceiro e o quarto acusado, respectivamente, respectivamente, foi registrado. .

A pesquisa, que abrange atividades de 1994 a 2024, inclui testes como gravações de áudio e vídeo, relatórios do Laboratório de Ciências Forenses (FSL), discos rígidos, unidades de CD e caneta.

Ele também enviou documentos -chave, incluindo registros RTC, documentos de conversão de terras, transferências de propriedades e registros de correspondência.

Acusações e escopo

O caso alega o uso indevido de poder e irregularidades nas alocações de terras e locais, o que implica nos ex -comissários, presidentes, engenheiros, planejadores urbanos, MLA, MLC e o então vice -comissário adicional. Espera -se que o Tribunal decida o papel do primeiro -ministro Siddaramaiah com base em evidências e nas declarações compiladas no relatório.

Desde que as irregularidades na alocação de terras mudas surgiram, o Partido Bharatiya Janata e o Janata Dal (secular) condenaram a corrupção. Os líderes da oposição exigiram a expulsão de Siddaramaiah e criticaram a investigação de Lokayukta, alegando má conduta do caso.