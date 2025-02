Scam of Fake Crosetto, sensacional: onde eles encontraram o dinheiro roubado de Massimo Moratti

O falso nadou Guido CrosettoPelo menos tanto quanto é Massimo MorattiUma das vítimas, até um ponto de virada. De fato, o promotor público de Milão, sob a supervisão de Marcello ViolaRecuperou quase 980 mil euros deduzidos do ex -interpátron pela fraude do falso ministro da Defesa.

O dinheiro, agora sob ataque e Determinação da autoridade judicialDe acordo com o que foi aprendido, transferido para uma conta bancária holandesa após uma série de passagens entre diferentes contas.

O ex -presidente da Inter é atualmente a única vítima estabelecida da gangue que foi transmitida para o Ministro da Defesa, um de seus funcionários e um general não existente. O golpe foi dado na semana passada, quando Moratti foi contatado com o pedido falso para contribuir com uma operação para Jornalistas italianos gratuitos “sequestrados” no Irã e na Síria. Convencido da verdade da história, ele ordenou duas transferências, cada uma das mais de 450 mil euros. Após a queixa de Moratti, muitos outros nomes famosos chegaram ao ar livre e rejeitaram a tentativa de Wangel.

Quanto à recuperação de dinheiro, de acordo com o que é filtrado por ambientes de pesquisa, a intervenção oportuna do promotor público Giovanni Tarzia e o núcleo de pesquisa dos Carabinieri foi decisivo, coordenado pelos coronéis Antonio Coppola e Fabio Rufino. Graças à sua velocidade de ação e à ativação dos canais de cooperação internacional entre as instituições bancárias centrais, foi possível rastrear e bloquear os fundos antes que eles finalmente desapareçam.