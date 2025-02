Scarlett Johansson pressiona as leis de Ai após seu vídeo falso não autorizado endereçado a Kanye West

A atriz de Hollywood, Scarlett Johansson, pediu aos legisladores dos EUA que tomassem medidas contra o uso indevido da inteligência artificial (AI) depois que um vídeo não autorizado de Deepfake com ela e outras celebridades judaicas se tornou viral. O vídeo, que circulou amplamente nas redes sociais, representava um Johansson gerado pela IA com uma camisa branca com uma estrela de David e o nome “Kanye” escrito sob a mão.