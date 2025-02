Scarlett Johansson se opôs à inteligência artificial de “abuso” – depois de postar um vídeo no qual as estrelas são geradas e criticadas (também conhecidas como Kanye West)

Scarlett Johansson pediu aos legisladores dos EUA que limitassem o uso da inteligência artificial, depois de um rolo de IA gerado com uma foto de uma atriz de Hollywood e uma condenação (também conhecida como Kanye West) espalhada on -line.

Em uma declaração de Johansson, que recebeu a publicação do prazo, “abuso” é condenado pela inteligência artificial, e a própria atriz é chamada de “vítima muito pública” dessa tecnologia.

Família e amigos atraíram minha atenção para o fato de que o vídeo com minha eleição criou IA em resposta a visões anti -semitas espalhadas e ganhou popularidade na rede.

Sou um judeu que não tolera anti -semitismo ou linguagem hostil de qualquer tipo. Mas também acredito firmemente que o potencial da linguagem inimiga, multiplicado pela IA, é uma ameaça muito maior do que qualquer pessoa responsável por tais declarações. Precisamos declarar um abuso de IA, independentemente do conteúdo das mensagens, caso contrário, corremos o risco de perder nosso relacionamento com a realidade.

Infelizmente, me tornei uma vítima pública de IA, mas a verdade é que a ameaça de IA se refere a cada um de nós. Estamos cobertos com uma onda de milhares de metros de altura e vários países progressistas, com exceção dos Estados Unidos, já responderam adequadamente a ele. É terrível entender que o governo dos EUA está paralisado quando se trata de leis que protegem os cidadãos do perigo próximo da IA.

A atriz pediu aos legisladores dos EUA que tornem a criação de normas que limitam o uso da IA ​​com sua “principal prioridade”. Ao mesmo tempo, o nome Johansson nunca é mencionado em nome da nota para anotações.

Autores Vídeo Ori Bederano e Guy Bar Eles disseramQue Johansson responda ao cargo e defende um amplo debate sobre o uso responsável da inteligência artificial.

“Não há dúvida de que essa tecnologia está criando problemas éticos, e essas discussões são importantes e necessárias. No entanto, é importante esclarecer: nosso vídeo não é publicidade, mas uma declaração artística e cultural destinada a eliminar o crescimento da ansiedade do anti -semitismo … Debats sobre a tecnologia não devem ofuscar o problema real -a normalização do anti -semitismo e o incentivo “Eles disseram.

Anteriormente, Scarlett Johansson se recusou a trabalhar com o Openi para expressar seu regime de voz Chatgpta. A empresa usou uma voz semelhante a Johansson, que causou a insatisfação da atriz. Como resultado, eles rejeitaram essa voz.

Na internet, em 11 de fevereiro, um vídeo apareceu com a estrela do cinema americana e as pessoas vestidas de TI vestidas de camisetas com a inscrição “Kanye” e levantadas com o dedo médio. O vídeo começa com as filmagens de Johansson. Sua foto também foi colocada na capa de um vídeo nas redes sociais.

O vídeo foi criado com a ajuda de blogueiros de inteligência artificial de Israel Ori Bederane, especializados em tais vídeos, em resposta à declaração anti -semita do rapper YE.

Ele entrou em um vídeo no qual Hollywood Stars “Send” Ye (também conhecido como Kanye West) por causa de seus posts sobre judeus e thirts com suástica O vídeo foi criado usando a IA. Seus heróis não perguntaram sobre isso – mas ninguém está reivindicando