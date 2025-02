Schlein e "Meloni -konijn"? "Daqueles que copiaram": Os detalhes que os volumes falam sobre os links de circo

Três problemas nos jornais. O mais importante, de acordo com a simples previsão de Liberoé a bunda grande da esquerda no Parlamento após a informação de Norte um Plantado Sobre o assunto Almasri. “O Laço No modo de assembléia de estudantes, os sinais com o coelho, o Presidente do coelho presa Alessandro Orsini E nós dissemos tudo, Renzi Isso para ficar à esquerda torna o mais difícil de todos, Bonelli, Fratoianni… em suma, você viu o circo “, resumindo Daniele Capezzone Em seu “café”, a revisão muito incorreta de hoje.

“Veremos um assunto que está faltando à direita e aqueles que disparam bolas que foram acorrentados à esquerda – reflete o diretor editorial de Libero: Acontecer, agora pior o o manifesto“ Courier, fato, imprensa, república“.

Segundo tema, a conferência universitária do presidente Linha: “O modo é aquele que você conhece, o supertroee do presidente se coloca a capa e defende a Europa, shakes, os ataques de despertador Almíscar um Trunfo Sem nomeá -los. Uma sobreposição historicamente imprudente entre as três primeiras décadas do século XX e as três primeiras décadas deste século, como se tudo fosse repetido de acordo com uma necessidade de ferro. Digamos: se Elon Musk envia seus satélites no espaço, Mattarella envia o espaço De Engelen, Ugo Magri e uma série de outros objetos voadores identificados“.

Então há Trunfo E seu plano: “Deve ser levado a sério por causa do conteúdo do que ele diz, mas não na carta. Sempre dizemos, mas o oposto acontece claramente, como em Gaza Resort: joga na caciar, onde o ponto é descobrir o absurdo das outras soluções, incluindo dois povos e dois estados com Hamas em Campo “.