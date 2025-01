Schneider expulsou a mãe de uma partida difícil, mas chegou à segunda rodada do Aberto da Austrália

Em Melbourne, as meninas também recebem mais atenção, tanto em pares quanto sozinhas. Diana, que agora ocupa a 13ª linha do ranking, já derrotou a 56ª raquete do mundo, a italiana Elisabetta Cocciaretto – 7:6 (7:4), 6:4. Mas, por enquanto, Schneider está apenas tentando encontrar seu jogo nas quadras do Aberto da Austrália, então não está estabelecendo grandes objetivos para si mesmo.

– Para ser sincero, não tenho ambições, porque em Melbourne só cheguei à segunda fase pela segunda vez. Só quero aproveitar cada partida, tentar mostrar o meu melhor, lutar por cada bola”, disse Schneider em entrevista em campo.

A partida contra o Cocciaretto foi difícil. Principalmente o primeiro conjunto. Diana ainda pediu à mãe que saísse do palco para aliviar a tensão.

– O primeiro round foi difícil física e mentalmente. Mas a primeira partida de um torneio é sempre um teste, porque é preciso se acostumar com o novo campo, as condições e o ambiente. A competição foi difícil, mas tenho orgulho de ter conseguido superar tudo”, disse Diana. – E é ainda mais difícil para a mãe do que para mim. Eu podia sentir a tensão, que ela estava nervosa, e eu também comecei a ficar ainda mais nervoso, então mandei-a embora. Mas é claro que sou grato à minha família por estar presente e sempre me apoiar.

Acabou sendo bastante cultural. Porque os tenistas às vezes ficam muito bravos quando os pais estão no camarote nas arquibancadas. Por exemplo, em abril de 2023, nosso Pavel Kotov mostrou-se no seu pior. Ele passou voando pela luta principal do Clay Masters em Madrid e gritou emocionado para sua mãe e técnica de meio período Liliya Kotova: “Mãe, se você não calar a boca agora, vou bater em você com a bola, é está claro? É simplesmente impossível imaginar uma viagem sem conflitos familiares na corte de Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas. Embora Steph ainda se recusasse a trabalhar com seu pai.

No início do Aberto da Austrália, o clássico russo foi imediatamente um fato. Lyudmila Samsonova (26ª raquete do mundo) derrotou Kamilla Rakhimova com um placar de 6:2, 6:4. E então a rede reuniu Anastasia Pavlyuchenkova (32) e Anastasia Potapova (35). Pavlyuchenkova começou com uma vitória sobre a chinesa Yuan Yue (53) – 6:4, 4:6, 6:3, e Potapova derrotou a representante eslovena Tamara Zidansek (180) em dois sets – 6:2, 7:5.

Polina Kudermetova, que chegou à final dos 500 metros em Brisbane e se classificou para o Aberto da Austrália, parece não ter mais forças para a partida da primeira fase. Ela perdeu para Magdalena French da Polônia com um placar de 4:6, 4:6.

O citado Pavel Kotov, que fecha o top 100 (está em 97º), nunca conseguiu se acostumar com o campo de Melbourne. O russo perdeu na 125ª posição do ranking ATP para o português Jaime Faria, que chegou ao sorteio principal via qualificação com o placar de 1:6, 1:6, 5:7. E Roman Safiullin (62) quase empatou cinco sets com Thanasi Kokkinakis (71), mas o placar da casa ajudou o adversário. A partida terminou com o placar de 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) a favor do australiano.

Mas todos os nossos melhores jogadores – Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov – participarão da luta na manhã de 14 de dezembro, horário de Moscou.

Quanto aos favoritos e candidatos ao título: o atual campeão e número um do mundo, o tenista italiano Jannik Sinner, derrotou o chileno Nicholas Harry – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6 :1 . Quatro vezes vencedor dos torneios do Grand Slam, terceira raquete do mundo, o tenista espanhol Carlos Alcaraz começou com uma vitória sobre Alexander Shevchenko do Cazaquistão (77) – 6:1, 7:5, 6:1.

Previsão

A assessoria de imprensa do Aberto da Austrália pediu aos principais tenistas que nomeassem seus favoritos do torneio. E eu fiz um estudo transversal.

Representantes dos 15 primeiros colocados do ranking WTA nomearam os principais candidatos ao troféu masculino. A primeira raquete do mundo e atual campeã de Melbourne, a bielorrussa Arina Sabalenka, acredita que o líder do ranking e vencedor do Aberto da Austrália do ano passado, o italiano Jannik Sinner, defenderá o título. A americana Coco Gauff e a chinesa Zheng Qingwen concordam com ela. Mas Mirra Andreeva apoia Andrei Rublev.

Rublev, que hoje ocupa o oitavo lugar no ranking, também votou. “Shvetek, Sabalenka, Gauff ou Rybakina”, Andrey tem uma lista tão curta de candidatos.

E o campeão do US Open 2021, quinta raquete do mundo, Daniil Medvedev, foi chamado apenas de Aryna Sabalenka, em memória da recente vitória em Brisbane.