Scholz de Alemanha critica o plano dos minerais da Ucrânia pela ajuda da Ucrânia

Chanceler alemão Olaf Scholz Ele criticou o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpA proposta de trocar ajuda militar pelos raros minerais terrestres da Ucrânia, pedindo uma abordagem “egoísta” e “egocêntrica”.

Falando em uma entrevista coletiva em Bruxelas na segunda -feira à noite, no final de uma cúpula de líderes da UE, disse Scholz, disse que o presidente ucraniano disse Volodymyr Zelenskyy‘O “Plano Victoria” inclui propostas detalhadas sobre como as matérias -primas da Ucrânia podem ser usadas para os esforços de reconstrução do pós -guerra.

“Devemos usar os recursos do país para financiar tudo o que é necessário após a guerra. Seria muito egoísta e muito egocêntrico dizer: estamos usando dinheiro para financiar o apoio à defesa agora”, disse Scholz.

“É sobre a Ucrânia ter um exército forte no futuro e é sobre Ucrânia ser capaz de financiar sua reconstrução. Em vista da grande destruição, essas são as principais tarefas enfrentadas pela Ucrânia. É por isso que acho que seria melhor se os recursos da Ucrânia fossem usados ​​para um bom futuro “, acrescentou.

Os comentários de Scholz ocorreram em resposta ao argumento de Trump de que a Ucrânia deveria fornecer aos Estados Unidos acessando seus raros minerais terrestres em troca de apoio militar contínuo em sua guerra contra Rússia.

Falando a jornalistas no Salão Oval na segunda -feira, Trump reclamou que os Estados Unidos estão fornecendo à Ucrânia mais ajuda financeira e militar do que a Europa e sugeriu que Kiev está aberto à sua proposta.

“Estamos dizendo à Ucrânia que eles têm uma terra muito valiosa (minerais). Queremos o que colocamos (em dinheiro) em termos de garantia. Queremos uma garantia. Damos dinheiro a eles com dinheiro”. disse. “Quero ter segurança de terras raras. Estamos colocando centenas de bilhões de dólares. Eles têm uma grande terra rara e eu quero segurança da Terra Rara. E eles estão dispostos a fazê -lo”.

A Ucrânia está sentada em grandes reservas de minerais críticos de terras raras. Possui cerca de 5% do total de recursos minerais no mundo, de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024.

Além de ter uma das maiores reservas de lítio confirmadas, a Ucrânia possui gás neon de grau de semicondutores que é crítico para a produção de chips, berílio, urânio, circunatia, apatita, mineral de ferro e manganês.