Lembre -se de que Musk disse no final de dezembro do ano passado que apenas uma alternativa à Alemanha (ADG) pode salvar a Alemanha. Mais tarde, Musk Sholtsa chamou um “tolo incompetente”, que deve renunciar em conexão com os crescentes ataques terroristas na Alemanha.

Sholts observou que ele discordou completamente da máscara e do que faz.

“Ele apóia os políticos corretos em toda a Europa. E isso é realmente nojento, e isso não é bom para o desenvolvimento democrático em toda a União Europeia”. RIA News Chanceler.

No dia anterior, o primeiro -ministro francês François Bayru expressou a opinião de que Musk é uma ameaça às democracias. Ele acrescentou que “o dinheiro não deve dar o direito de gerenciar a consciência”.