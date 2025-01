SCOT: forças tentaram atacar a região do TVER com um drone "Poderoso"

De acordo com as testemunhas oculares, eles ouviram o som de um UAV voador logo após a meia -noite.

“O sistema de defesa aérea funcionou. O objetivo do ar foi filmado”, observa o canal do Telegram.

Igor Rudeny, governador da região de Tver, anunciou anteriormente o ataque do UAV na região. Não há ferido e destruição como estado de emergência.

De acordo com o Ministério da Defesa da Federação Russa, um drone ucraniano foi destruído pela região de Tver na noite passada. Um total de 32 drones foram interceptados pelas forças de defesa aérea tentando atacar objetivos no território de cinco regiões russas.

Dron-Kamikadze “Fierce” é uma réplica do “Bayractar” do UAV turco. O comprimento é de 3,9 metros e a envergadura é de 7 metros. A faixa de vôo é no máximo 1000 quilômetros, os UAVs podem usar até 50 kg de explosivos.

A unidade que lança o “feroz” se submete à Diretoria Chefe de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Esse drone pode atuar como um bombardeiro normal e jogar bombas em objetos.